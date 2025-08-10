Es tendencia:
Julián Martínez dejará Olimpia y será legionario: revelado el club donde jugará

Te contamos cuál es el nuevo club del defensor de Honduras.

Por Alvaro De La Rocha

Julián Martínez tiene nuevo equipo.
¡Habrá nuevo legionario! Honduras contará con otra de sus grandes joyas en el fútbol europeo para la nueva temporada.

El futbolista que ha sido múltiple veces campeón con Club Olimpia Deportivo ya tiene un acuerdo total y el club al que irá será finalmente revelado.

Julián Martínez jugará en Portugal y este es su nuevo club

Fútbol Centroamérica adelantó en EXCLUSIVA este miércoles que José Julián Martínez jugará en el fútbol portugués.

Si bien se pudo conocer que jugaría en la Primeira Liga, el club no había trascendido por cláusulas en la negociación.

Sin embargo, el periodista Álvaro De La Rocha ha podido confirmar el club que ya llegó a un acuerdo con el jugador y sus representantes.

La información indica que José Julián Martínez será nuevo futbolista de Futebol Clube de Alverca.

El cuadro, recién ascendido a la máxima división portuguesa luego de 21 años, firmará al defensor central a un contrato de 4 años con uno más opcional.

El traspaso será desde Olimpia, club con el cuál no jugó en Copa Centroamericana, a cambio de un resarcimiento económico y un porcentaje de una futura venta.

Martínez, 21, tendrá su primera experiencia europea y “El más grande del Ribatejo” le dará la oportunidad.

La Copa Oro con Honduras en la que se consolidó como titular fue clave para que el cuadro lusitano pusiera sus ojos en él.

Se espera que José Julián este viajando la próxima semana a Portugal para firmar su contrato y presentar exámenes médicos.

