Fracasó en la Copa Centroamericana 2025: el grande de la región que quiere sacar a Chucho López de Xelajú MC

Toda noticia que se va a confirmar comienza como un rumor y el último viene de un equipo que fracasó en la Copa Centroamericana 2025.

Se trata de Motagua, el conjunto azul cayó primero en los cuartos de final contra Alajuelense y luego en el Play In ante Cartaginés. No jugarán Champions Cup de Concacaf en 2026.

A pesar de esto, el Ciclón buscaría dar un bombazo en Centroamérica con el fichaje de uno de los mejores jugadores del área, Antonio de Jesús López.

¿Para cuándo piensa fichar Motagua a Chucho López?

Desde Honduras se ha destapado que Emilio Izaguirre tendría entre ceja y ceja su fichaje, pero no para el torneo que viene, si no que para un futuro, ya que “Chucho” firmó recientemente con Xelajú MC.

El guatemalteco ha elevado su rendimiento en los últimos meses y en Motagua lo ven como un potencial reemplazo delDroopy Gómez que interesa a Alajuelense de Costa Rica.

Hay que recordar que “Chucho” tuvo un paso por el América de México y en un partido de Concachampions, Yustin Arboleda, jugador de Olimpia, lo lesionó de gravedad.

También tuvo un paso por Necaxa antes de volver a Guatemala para jugar con Municipal y Comunicaciones. Actualmente tiene 28 años.

A Motagua le vendría bien un jugador como López ya que Zapatilla Mejía, Jefryn Macías y Jorge Serrano andan un nivel bajo. Desde ya se comienza a mover el mercado.

