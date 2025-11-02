“Me duele”: Emilio Izaguirre impacta a todo Motagua con un mensaje que nadie esperaba ¿Se va del club?

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, ha sido muy criticado en la última semana luego del fracaso del equipo que no pudo clasificar a la Champions Cup de Concacaf.

Muchos han pedido que deje el puesto, pero Emilio ha decido quedarse y dentro de esa determinación vio algo que estaba esperando hace mucho tiempo, el debut de su hijo.

Emilio Izaguirre Jr. debutó con la camiseta de Motagua en el triunfo 2-1 sobre Victoria. Lo hizo ingresando como volante zurdo.

Por fin se cumplió su sueño de jugar en el equipo de su padre, mostró a velocidad característica de su papá, la visión de campo y buena técnica. A ver si en el futuro Javier López le sigue dando más oportunidad.

Lo que no esperaba la afición era el mensaje del ex Celtic, ya que no solo demostró la felicidad, si no que también dejó unas palabras que nadie esperaba.

Las palabras de Emilio Izaguirre a su hijo

“Hijo me siento muy feliz por vos, sé cuánto te sacrificas cada día entre los estudios y los entrenamientos, y conozco bien tus deseos de triunfar. ME DUELE SABER QUE ESTAMOS EN UN PAÍS DONDE MUCHOS TE JUZGARÁN SOLO POR SER MI HIJO, diciendo que sos “argolla”, cuando en realidad yo sé cuánto te esforzas y el gran talento que tenes. Deseo de corazón que Dios te bendiga siempre y te siga dando la fuerza para salir adelante”.

Emilio piensa que solo por ser su hijo le van a llover muchos comentarios negativos. No olvidemos que la formación del Junior la comenzó a tener en el Celtic de Escocia donde su padre es ídolo.

Emilio Izaguirre dejó mensaje a su hijo tras debutar con Motagua. Imagen: Gustavo Roca.