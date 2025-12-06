Chucho López deja mensaje que ilusiona a Xelajú MC luego de perder contra Alajuelense la final de la Copa Centroamericana

El mediocampista Antonio De Jesús López rompió el silencio tras la dolorosa derrota de Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana 2025, donde el conjunto quetzalteco quedó subcampeón después de caer en la tanda de penales contra La Liga Deportiva Alajuelense. A pesar de haber sido una de las grandes figuras del equipo durante el torneo, López fue uno de los jugadores que falló su tiro desde los doce pasos en la definición del miércoles.

ver también Enciende la polémica: Jorge Aparicio deja un gesto con el que lanza fuerte acusación contra Alajuelense y Concacaf

El volante mexicano-guatemalteco lamentó profundamente no haber conseguido el tan ansiado trofeo internacional, pero dejó claro que siempre entregó su máximo esfuerzo en la cancha. Con evidente frustración, reconoció el duro golpe que representó la derrota ante los manudos, aunque aseguró que la caída no lo hará bajar los brazos en su lucha por los objetivos trazados con el club.

A través de sus redes sociales, López publicó un emotivo mensaje para la afición. “Un torneo que no cumplimos con la meta que teníamos, pero me quedo con que ni ustedes ni nosotros pusimos alguna excusa. En donde nos tocara dejamos todo en la cancha y lamentablemente no nos alcanzó, pero eso no significa que nos vamos a rendir, lo seguiremos intentando las veces que sean necesarias”, expresó el jugador, mostrando autocrítica y compromiso.

El mediocampista también agradeció el respaldo incondicional recibido durante toda la campaña. “Gracias por todo el apoyo y el cariño brindado, seguiremos luchando y dejando todo en la cancha”, agregó, destacando el papel fundamental que tuvo la afición de los chivos en el camino recorrido hasta la final regional.

Xelajú ahora se enfoca en el Apertura 2025

Tras el duro desenlace, López y el resto del plantel retornaron este jueves a Quetzaltenango, donde el equipo ya intenta pasar página y enfocarse en los desafíos inmediatos. El golpe anímico es fuerte, pero en el camerino prevalece la idea de levantarse cuanto antes.

ver también “Robo monumental”: Chepe Bomba lanza fuerte dardo a Alajuelense tras ganarle a Xelajú y hasta se acordó de Saprissa

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro deberá recomponer rápidamente su estado emocional, pues el próximo lunes enfrentará a Antigua GFC por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Con la mirada ahora puesta en el certamen local, Xelajú buscará recuperar sensaciones y convertir la frustración continental en motivación para lo que viene.

Publicidad