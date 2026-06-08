Jeaustin Campos recibe la noticia más esperada tras decidir quedarse en Honduras con Real España

"La Máquina" oficializó un movimiento de cara al segundo semestre del año en el que pelearán por obtener el título 13 en su historia de Liga Nacional.

El Real España comienza a realizar los movimientos esperados en pleno mercado de fichajes para encarar el Apertura 2026 bajo el mando del entrenador tico Jeaustin Campos que mantiene viva la ilusión de ganar un título en Honduras.

Para alcanzar los objetivos, la directiva de Real España es consciente que debe mantener a sus referentes al frente del proyecto en busca del ansiado título en Liga Nacional y para eso hoy oficializó el acuerdo de renovación con uno de sus capitanes.

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A través de su cuenta de X el club aurinegro anunció la renovación por dos años más del guardameta Luis ‘Buba’ López, quien seguirá como el arquero titular del club hasta 2028.

“RENOVADO: Nuestro guardameta Luis López renueva su contrato por 2 años más. ‘Buba’ seguirá defendiendo estos colores”, anunció el club en su cuenta de X.

A sus 32 años, el arquero sigue siendo una pieza clave en el terreno de juego gracias a su liderazgo, experiencia y seguridad bajo los tres palos.

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Han pasado 13 años desde el debut oficial de “Buba” López como arquero aurinegro. Fue en septiembre de 2013 cuando debutó en un derbi ante Marathón por la fecha 5 del torneo Apertura.

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El arquero no ha tenido presencia en las últimas dos convocatorias de la Selección de Honduras y se espera que retorne a su mejor versión para que sea considerado por el entrenador José Francisco Molina.

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