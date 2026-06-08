Se revela el jugador hondureño que se quedó con la camisa de Lionel Messi tras amistoso ante Argentina

Lionel Messi no sumó minutos en el amistoso contra la Selección de Honduras, pero el astro argentino tuvo un detalle especial con un jugador catracho.

Lionel Messi estuvo presente en el Kyle Field para vivir desde el banquillo el triunfo de Argentina sobre la Selección de Honduras. La Albiceleste no quiere tomar riesgos a pocos días del Mundial y están guardando su mejor arma para defender su vigente título.

Aunque el argentino no sumó minutos en el encuentro, su presencia desató la emoción de aficionados y por supuesto de los futbolistas hondureños, quienes al final del encuentro aprovecharon para saludarlo.

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Uno de ellos fue el mediocampista del Inter Miami, David Ruiz que comparte camerino con Lionel Messi y que por su cercanía y confianza se atrevió a pedirle la camiseta al capitán de la selección argentina.

Tras obtener el preciado regalo y concluir su participación con la Selección de Honduras, el joven futbolista viajó a Miami, Florida, donde le entregó la camisa a su madre Alba Ochoa, quien no pudo ocultar su felicidad.

Alba Ochoa recibió la camisa de Lionel Messi. Foto: Facebook.

La madre del talentoso jugador publicó en sus redes sociales el momento en que su hijo le entregó la camisa de Lionel Messi y que ahora tendrá un lugar especial en el restaurante familiar que poseen en Estados Unidos.

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Ahora Ruiz tendrá que resolver su futuro, luego de que expresara su deseo de sumar minutos con regularidad, misma que no está teniendo en el Inter Miami. Será en los próximos meses cuando el hondureño considere la posibilidad de salir cedido.