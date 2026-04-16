De Ghana a Honduras: la sorpresa que puede concretar Francis Hernández y que juega en este equipo de España

Francis Hernández es una pieza clave para que a la Selección de Honduras no se le escape ningún talento del futuro. El director español trabaja cada día para convencer a todos los futbolistas jóvenes.

España está llena de catrachos elegibles, y dentro de esa lista ha surgido uno que sorprende por su origen africano, pero que también puede ser seleccionado para la Bicolor.

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Se trata de Kevin Gyamfi González. Legión Catracha ha dado un informe sobre el jugador que actualmente juega en el Espanyol de Barcelona.

Kevin Gyamfi, el jugador de sangre africana, puede representar a Honduras.

“Nacido en Barcelona, el joven futbolista tiene padre originario de Ghana y madre hondureña.

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Actualmente forma parte del Cadete U15 del RCD Espanyol, donde continúa su desarrollo en una de las canteras más competitivas de España”.

Francis Hernández seguro lo tiene en su radar y, de concretarse que pueda jugar para la Selección de Honduras, sería una de las grandes sorpresas de la nueva gestión.

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Legión Catracha también dio a conocer los nombres de los hondureños que forman parte de las diferentes academias del fútbol en España en sus categorías Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Sub-22.

Welson Jímenez (Girona)

Reyniery Martínez (Elda Unión)

Alfredo Rodríguez (FC Barcelona)

Darek Barriento (Espanyol)

Edwin Cedillos (Numancia)

Kirian Manzano (Sant Andreu)

Sebastián Cazaña (SD Juventud)

Keneth Meza (Peralada)

Robinson Chimillo (Vistalegre)

Maikel Campos (Sant Ildefons)

Johel Maradiaga (Girona)

Leo Andrade (Girona)

Isaac Ruiz (Girona)

Carlos Sánchez (Global Pal)

Paolo Lagos (Sef Ateneu)

Alessandro Mejía (FC Barcelona)