Concachampions 2026: cruces y rivales definidos para los equipos centroamericanos; ¿alguno va contra Messi o Keylor Navas?

El sorteo de la Concachampions 2026, realizado este martes en Miami, Florida, delineó oficialmente la hoja de ruta que seguirán los 27 equipos clasificados en la sexagésima primera edición del torneo más importante a nivel clubes de la Concacaf.

La primera ronda comenzará a jugarse el 3 de febrero, aunque cinco clubes tendrán el privilegio de iniciar su participación directamente en los octavos de final. Uno de ellos es Liga Deportiva Alajuelense, flamante tricampeón de la Copa Centroamericana, que acompañará al Inter Miami de Lionel Messi (campeón de la MLS), Toluca (monarca de la Liga MX), Seattle Sounders (ganador de la Leagues Cup) y Mount Pleasant FA (campeón de la Copa Caribeña).

¿Cómo quedaron los cruces de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

Primera ronda

Pumas UNAM vs. San Diego FC

LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito

Cruz Azul vs. Vancouver FC

CF Monterrey vs. Xelajú MC

Los Angeles FC vs. Real España

Nashville SC vs. Ottawa

Club América vs. Olimpia

Philadelphia Union vs. Defence Force

Tigres UANL vs. Forge FC

CF Cincinnati vs. O&M FC

Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés

Sin cambios: así es el formato de la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de la Concacaf consiste de cinco fases: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Las primeras cuatro rondas los partidos serán de ida y vuelta, mientras que la gran final se jugará a partido único el 30 de mayo.

Calendario de la Concachampions 2026: cuándo empieza y fecha de la final

Primera ronda: 3 al 26 de febrero de 2026

3 al 26 de febrero de 2026 Octavos de final, ida: 10 al 12 de marzo de 2026

10 al 12 de marzo de 2026 Octavos de final, vuelta: 17 al 19 de marzo de 2026

17 al 19 de marzo de 2026 Cuartos de final, ida: 7 al 9 de abril de 2026

7 al 9 de abril de 2026 Cuartos de final, vuelta: 14 al 16 de abril de 2026

14 al 16 de abril de 2026 Semifinales, ida: 28 al 30 de abril de 2026

28 al 30 de abril de 2026 Semifinales, vuelta: 5 al 7 de mayo de 2026

5 al 7 de mayo de 2026 Final: sábado 30 de mayo de 2026

*Fechas tentativas publicadas por la Concacaf.