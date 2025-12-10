Agustín Auzmendi sacude a Motagua y Centroamérica con la noticia que no querían escuchar: “Imposible”

Agustín Auzmendi tiene contrato con Godoy Cruz hasta 2027, pero no dejan de llegar equipos interesados en los servicios del “Pistolero”.

El último en sumarse ha sido San Lorenzo, “El Cuervo”, anda en busca de un centro delantero como informan desde Argentina.

ver también Olimpia ya lo sabe: Jorge Álvarez recibe desde Costa Rica la respuesta de su fichaje por Alajuelense

“Un centrodelantero: En ataque, el técnico busca un 9 para reemplazar a Vombergar, que se va del club, y ante la posible salida de Cuello. De concretarse ambas bajas, solo quedarían Herazo y los juveniles como Salinardi o Hernández”.

A esto se le debe sumar que Agustín Auzmendi ya habría tomado una decisión con respecto a volver a Motagua. Tampoco jugará en nigún equipo de Centroamérica.

Agustín Auzmendi no volverá a Motagua y tampoco fichará por un equipo de Centroamérica

“Agustín Auzmendi ha recibido interés de Atlético San Luis de México y San Lorenzo.

El delantero aún tiene contrato con Godoy Cruz por dos años más. Una salida es posible luego del descenso en Argentina, aunque el ‘Tomba’ no ve con malos ojos que sea su delantero para buscar el ascenso.

ver también El hondureño Joshua Canales se olvida de Herediano y está cerca de fichar por este club de Costa Rica: “En negociaciones”

El futuro del ‘Pistolero’ será decidido luego de las elecciones del club que se realizarán el 13 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

“Imposible”, me aseguran de su entorno, que regrese a FC Motagua o a Centroamérica”, informó el periodista Alvaro de la Rocha.

Esto último también apaga el interés de Alajuelense y Saprissa, equipos de Costa Rica que siempre han visto con buenos ojos al delantero. También suena el archirrival, Olimpia, pero Auzmendi siempre ha dicho que su prioridad es Motagua.

Publicidad

Tweet placeholder