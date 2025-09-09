Romell Quioto no se queda callado y responde al dardo de Rambo de León en la selección de Honduras

La selección de Honduras sigue mostrando que su gran fortaleza: ganar de local. Bajo la tutela de Reinaldo Rueda la Bicolor solo ha perdido un partido en dos procesos mundialistas.

Si vamos más allá, la efectividad de Honduras va más arriba del 90%, algo que impresiona a toda Concacaf porque es un récord que pocos pueden presumir.

ver también La polémica sentencia que involucra a Luis Palma y que amarga a Honduras; Nicaragua celebra en las Eliminatorias Concacaf

Antes del encuentro ante Nicaragua, Rambo de León criticó a tres jugadores en particular, Romell Quioto, Choco Lozano y Luis Palma.

Publicidad

Publicidad

Uno de ellos decidió responderle, pero no con palabras, si no que con una buena actuación y marcando un gol ante los Pinoleros.

Romell Quioto, a pase de Luis Palma, marcó el tanto con el que Honduras derrotó a Nicaragua y sumó su primer triunfo de la Eliminatoria. El otro tanto lo hizo Alexy Vega.

Publicidad

MisterChip responde por Romell Quioto

MisterChip fue el encargado de dar datos relevantes, incluso, Quioto igualó un récord que Rambo de León tenía en solitario.

Publicidad

“Séptimo gol de Romell Quioto por Eliminatorias (5 en 2018 + 1 en 2022 + 1 en 2026). Honduras ha marcado a los 68 segundos de iniciarse el segundo tiempo, algo que no hacía desde el gol de Julio César de León a Estados Unidos en 2009”, escribió Alexis Martín Tamallo.

Publicidad

Tweet placeholder

Quioto siempre ha aparecido, pero fue criticado por Rambo que es una de las grandes leyendas de la selección de Honduras.

Publicidad

Publicidad