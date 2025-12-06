FIFA confirma la noticia que pone en ventaja a Panamá en el Mundial 2026: “Fue muy importante”

Panamá vive la hermosa fiebre mundialista por segunda vez en su historia. Tras realizar el sorteo para la fase inicial, FIFA sentenció cuáles serán las sedes en las que van a disputarse los numerosos encuentros. La plantilla entera está en vilo.

El equipo canalero comparte el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana. Para muchos de los especialistas, este será uno de los cuartetos más atractivos. Las fechas se fijaron a la vez que se sacaron las diferentes bolillas de los bombos.

La casa madre del fútbol internacional acaba de confirmar que Toronto y New York serán las ciudades que albergarán las primeras presentaciones panameñas. Por ende, dos países diferentes tendrán al seleccionado para la etapa de grupos.

Thomas Christiansen mostró su felicidad al conocer las sedes del Mundial 2026

Thomas Christiansen se refirió a los días, horarios y sedes en las que Panamá va a disputar la fase de grupos del Mundial 2026. Su análisis fue positivo, tanto por los lugares como por las posibles temperaturas. Además, bromeó con la final.

“La verdad es que hoy hemos empezado bien el día. Estuvimos con los coaches en la sala, informándonos un poco de lo que va a pasar, del espectáculo que va a ser este mundial y de las sedes. Creo que fue muy importante para nosotros tener dos partidos en Toronto, un campo que ya conocemos. Estoy contento”, sentenció.

“El tercero será en New Jersey. Es ahí donde se va a jugar la final, así que ya nos podemos ir preparando”, bromeó. “Los horarios son buenos, también por el calor. Tampoco es que nos vamos a encontrar con una temperatura asfixiante allá en Toronto, aunque puede que en New Jersey sea distinto pero ahora no importa”.

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

Contra Ghana , 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en . Ante Croacia , 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en . Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.

Durante el último análisis de datos, realizado para finales del 2020, se supo que Canadá cuenta con 2814 inmigrantes panameños. Poco más de 2500 viven en la ciudad de Toronto, lugar donde Panamá jugará contra Ghana y ante Croacia.

El partido que los canaleros tendrán con Inglaterra será en New York, significará el cierre de la fase de grupos. En dicha ciudad, dentro del Estado de New Jersey, viven más de 25000 canaleros según datos recabados para finales del 2022.