FIFA lo sentenció: el revés que sufrirá Panamá en el Mundial 2026 y Thomas Christiansen no puede evitar

Después del sorteo y la confirmación por parte de la FIFA tanto del calendario como de los rivales a los que enfrentará en el Grupo L, la Selección de Panamá oficialmente comienza a vivir el Mundial 2026.

Aunque todavía faltan meses para su esperado debut contra Ghana, programado para el 17 de junio en el BMO Field de Toronto, Thomas Christiansen comenzó a planear la parte logística junto a la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol) y la idea de hacer base en la mencionada ciudad canadiense.

No quiere dejar detalles librados al azar, como lo hizo durante las Eliminatorias. Sin embargo, el entrenador hispano-danés no podrá evitar que su equipo sea uno de los que mayor desgasta físico realice en la primera fase del torneo.

El dato que le juega en contra a Panamá para el Mundial 2026

Según el cálculo realizado por la cuenta Torres Tavo Sports, y replicado por el medio Tigo Sports, Panamá se ubica entre las selecciones que tendrán menos descanso entre partidos a lo largo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, con 9.91 días.

ver también Afecta a Panamá: FIFA impulsaría un cambio jamás visto en la historia para el Mundial 2026

La Marea Roja ocupa el quinto lugar de las más “perjudicadas” por el calendario, teniendo en cuenta que seis días después de medirse a Ghana chocará con Croacia, el 23 de junio, también en Toronto, y el 27 de junio hará lo propio frente a Inglaterra, en New Jersey, Estados Unidos.

Por encima de la selección panameña se ubican Uzbekistán (9.89 días); Colombia (9.89); el ganador del repechaje A, que saldrá entre República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica (9.87); y Noruega (9.87).

Publicidad

Publicidad

Opuesto es el caso de uno de los anfitriones de la cita máxima: México (13.25 días) será el país con mayor tiempo de recuperación entre un juego y otro junto a Sudáfrica (13.25). Estados Unidos (13.04) está tercero, y el podio lo completan Paraguay (13.04) y Corea del Sur (12.95).