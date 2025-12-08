Así es el novedoso formato de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras 2025: cómo se define al nuevo campeón

Se viene el estreno del nuevo formato de la Liga Nacional de Honduras 2025. Ya no existe más la fase de liguilla y todo se va a definir en dos triangulares para conocer a los finalistas que se van a disputar los títulos.
Ya se sortearon ambos sectors, A y B. En el primero quedaron emparejados Olimpia, Motagua y Real España.
En el otro se están Marathón, Olancho y Platense. Los cabezas de serie son Olimpia y Marathón, ya que quedaron primero y segundo en las vueltas regulares.
Otra novedad que puede haber para este fase el VAR. Diario Diez informa que: “En esta semana se harán las inspecciones para instalar el VAR, posiblemente en la segunda vuelta de la Triangular o en la gran final. La Liga Nacional analiza implementarlo en el presente torneo Apertura”.
El calendario ya fue definido por parte de la Liga Nacional y ahora solo queda que se disputen los encuentro. Otro dato curioso es que habrá partidos el 24 y 25 de diciembre, en plena navidad se jugará la jornada 5.
Formato de las triangulares de la Liga Nacional 2025
- Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.
- Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.
- El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.
- El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.
- En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.
Beneficios para los equipos cabezas de grupo, Olimpia y Marathón
- Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará la victoria en el triangular.
- Finalizarán la serie de sus respectivos triangulares jugando como locales.
- Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo.
En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:
PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.
SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.
TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:
- Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.
- Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).
- Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).
- Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).
- Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:
Tarjeta amarilla: 1 punto.
Tarjeta roja: 2 puntos.
- Fecha No.1: Los equipos ubicados en las posiciones Uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares, inician jugando de visita contra el equipo con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares, ubicado de tercero (3) en su triangular. Y descansan los equipos con la mayor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares ubicado de segundo (2) en su triangular.
- Fecha No. 2: Juegan de locales los equipo con mayor cantidad de puntos ubicados de segundo (2) en las triangulares, contra los equipos con menor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares, ubicados de terceros (3) en sus triangulares y descansarán los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo).
- Fecha No.3: Juegan de local Los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares contra el equipo ubicado con mayor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado en la segunda (2) posición de la triangular y descansa el equipo clasificado con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado de tercero (3) en la triangular.
- La fechas 4, 5 Y 6: Del calendario de triangular se jugará a la inversa, y pasaran de condición de visita a jugar de condición de local.