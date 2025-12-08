Así es el novedoso formato de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras 2025: cómo se define al nuevo campeón

Se viene el estreno del nuevo formato de la Liga Nacional de Honduras 2025. Ya no existe más la fase de liguilla y todo se va a definir en dos triangulares para conocer a los finalistas que se van a disputar los títulos.

Ya se sortearon ambos sectors, A y B. En el primero quedaron emparejados Olimpia, Motagua y Real España.

En el otro se están Marathón, Olancho y Platense. Los cabezas de serie son Olimpia y Marathón, ya que quedaron primero y segundo en las vueltas regulares.

Otra novedad que puede haber para este fase el VAR. Diario Diez informa que: “En esta semana se harán las inspecciones para instalar el VAR, posiblemente en la segunda vuelta de la Triangular o en la gran final. La Liga Nacional analiza implementarlo en el presente torneo Apertura”.

El calendario ya fue definido por parte de la Liga Nacional y ahora solo queda que se disputen los encuentro. Otro dato curioso es que habrá partidos el 24 y 25 de diciembre, en plena navidad se jugará la jornada 5.

Formato de las triangulares de la Liga Nacional 2025

Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.

Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.

El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.

El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.

En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

Beneficios para los equipos cabezas de grupo, Olimpia y Marathón

Contarán con un “punto invisible” como criterio de desempate: si terminan igualados en puntos con los equipos de las posiciones 3° al 6°, este punto extra les otorgará la victoria en el triangular. Finalizarán la serie de sus respectivos triangulares jugando como locales. Descansarán en las fechas intermedias 2 y 5 de cada grupo.

En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:

PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.

TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:

Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases). Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases). Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases). Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:

Tarjeta amarilla: 1 punto.

Tarjeta roja: 2 puntos.

Fecha No.1: Los equipos ubicados en las posiciones Uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares, inician jugando de visita contra el equipo con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares, ubicado de tercero (3) en su triangular. Y descansan los equipos con la mayor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares ubicado de segundo (2) en su triangular.

Fecha No. 2: Juegan de locales los equipo con mayor cantidad de puntos ubicados de segundo (2) en las triangulares, contra los equipos con menor cantidad de puntos de la fase 1: vueltas regulares, ubicados de terceros (3) en sus triangulares y descansarán los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo).

Fecha No.3: Juegan de local Los equipos ubicados en las posiciones uno (1) y dos (2) (Cabezas de serie de cada grupo) de las triangulares contra el equipo ubicado con mayor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado en la segunda (2) posición de la triangular y descansa el equipo clasificado con menor cantidad de puntos en la fase 1: vueltas regulares ubicado de tercero (3) en la triangular.

La fechas 4, 5 Y 6: Del calendario de triangular se jugará a la inversa, y pasaran de condición de visita a jugar de condición de local.

