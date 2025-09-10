Es tendencia:
Toda España consternada con lo que dijo Luis Palma sobre José Mendilibar y la lección que le dio

Luis Palma ha dejado una reflexión que consterna a toda España sobre el técnico del Olympiacos José Luis Mendilibar.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma se acordó de José Mendilibar cuando nadie lo esperaba.
Luis Palma volvió a ser importante para un triunfo de la selección de Honduras. Esta vez aportando una asistencia en el gol de Romell Quioto ante Nicaragua. Al final el marcador fue 2-0 para la Bicolor.

Ahora el “Bicho” regresa a Polonia para unirse al Lech Poznan donde ha recuperado la confianza en su juego. Al que ha quedado demostrado.

Antes de marcharse, Luis Enrique habló con la prensa, pero lo que nadie esperó fue que se acordara del nombre de José Luis Mendilibar, el que fuera su entrenador en el Olympiacos de Grecia.

Mendilibar en su momento lo llamó “huevón”, porque no era un jugador que marcaba o era decisivo en la recuperación de la pelota.

Palma no triunfó en Olympiacos y tuvo que salir del club, lo que no esperó es que ahora es lección que le dio Mendilibar le haya ayudado para mostrar su mejor versión.

Ahora es un jugador que corre más y se sacrifica por el equipo, así mismo lo dio a conocer el propio jugador al arcordarse de José Luis.

Palma deja palabras para Mendilibar

“Como te digo, ahora correr es lo que más trato de hacer, ya sea con pelota o sin pelota, entonces como decimos nosotros vulgarmente, tuvo que venir alguien a mí (a putearme). Exactamente, para reaccionar y bueno, agradecido con la persona que lo dijo (Mendilibar), y ahora como te digo, voy con la mentalidad de ir a trabajar, hacer lo mejor en el equipo, para que cuando vea la selección se refleje”.

También, quiso dejar palabras para todos aquellos que lo critican, no se guardó nada a la hora de responder, pero asegura que los respeta.

“Nadie te va a decir nada para el mal tuyo, entonces yo lo tomé de una buena manera, ahora estoy en este nuevo equipo, tengo la confianza del cuerpo técnico, de toda la afición, y bueno ahora me siento, como te digo, con más confianza, bien alegre, mi familia alegre, aprovechando aquí el espacio, pedirle una disculpa a mi señora que se me enojó después del video que pasó en Curazao con la señora, a los familiares, se me enojó, pero bueno, una disculpa a ella y a la familia”.

