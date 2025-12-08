Se despidió de su club, promete volver y llega como fichaje a este grande de Honduras: “Gracias por todo”

Victoria acabó de la forma más triste su participación en el torneo Apertura 2025. A su último partido no se presentaron por la falta de pagos de salario de la directiva.

Ya con el nefesto semestre finalizado, uno de sus jugadores de ha despedido del club y será nuevo futbolista de un grande de Honduras.

¿Qué grande Honduras se queda con Pablo Cacho?

El defensor central se unirá a las filas de Motagua para el Clausura 2026. Su fichaje se cerró hace unos meses atrás y ahora pondrá rumbo a Tegucigalpa para jugar en el nido.

“Quiero darle gracias a Dios, por haberme permitido jugar en este gran club que se ganó mi corazón y mi cariño no tengo palabras para poder expresar todo el sentimiento que tengo por CD Victoria, fueron dos años tantos buenos como malos, pero me quedo con los buenos momentos las bonitas alegrías gracias a cada uno de mis compañeros, personal administrativo, cuerpo técnico y esta gran afición que me gané”.

“Desde el primer día de juego se ganaron mi cariño, gracias de verdad por todo su apoyo, hoy me voy con la frente en alto sabiendo que cada partido intenté dar lo mejor por el club. Que difíciles son las despedidas, pero este es un hasta pronto abrazos para todos y que Dios me los bendiga. Mi querida jaiba”, fue la despedida de Cacho del Victoria, donde un día promete volver.

A Cacho se le acercó Real España, Olimpia y Marathón, pero prefirió fichar por Motagua. Una decisión que tomó debido a que su padre es aficionado del conjunto azul.

“Elegí al Motagua porque es el club donde siempre he querido jugar y se me va cumplir el sueño de estar allí”, dijo en su momento.

“Se llegó a un acuerdo con la gente de Motagua, primero terminar lo que me queda de contrato con Victoria y luego presentarme a mi nuevo equipo en enero (2026). Se negoció desde que terminó el torneo, había otras ofertas, pero logré llegar a un acuerdo con Emilio. En enero inicio con Motagua”, comentó.