Alajuelense y Cartaginés sueñan con Lionel Messi: esto debe pasar para que Inter Miami juegue en Costa Rica

El sorteo de los cruces de la primera ronda de la Concachampions 2026 dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi y su equipo, Inter Miami, se enfrenten en Costa Rica a uno de los representantes del fútbol nacional en el torneo más importante a nivel clubes de la región: Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana, o Cartaginés.

Con la Liga esperando rival en octavos de final —al igual que los flamantes monarcas de la MLS—, que será Real España o Los Angeles FC, y el cuadro brumoso emparejado con Vancouver Whitecaps, fue el azar el que terminó “jugando a favor” de uno de los dos.

¿Qué debe pasar para que Lionel Messi e Inter Miami jueguen en Costa Rica?

Por el lado del cuadro en el que quedó sembrado tras el sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, Inter Miami solo tiene chances de cruzarse con Cartaginés en semifinales. En la fase previa, eso sí, podría medirse a otra escuadra centroamericana: Olimpia.

Para que se dé este cruce soñado por los de la Vieja Metrópoli, que puede impactar a nivel masivo en cuanto a taquilla por la posible presencia del astro argentino en el Estadio “Fello” Meza, los dirigidos por Andrés Carevic tienen que hacer una campaña histórica eliminando a Whitecaps y luego a Seattle Sounders, clasificado de antemano a octavos.

Claro está, la franquicia que lidera Messi y tiene en sus filas al hondureño David Ruiz también debe superar sus cruces eliminatorios contra el vencedor de Atlético Ottawa-Nashville y al elenco que clasifique a cuartos de final de las series Olimpia vs. América y Philadelphia Union vs. Defence Force.

Sin duda, no le espera un escenario sencillo a Cartaginés ni a Inter Miami, que recién podría toparse con Alajuelense en la gran final. Está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 y el detalle es que, de darse, no se jugará en Costa Rica: será a partido único en un estadio a confirmar de México o Estados Unidos.

Así quedó el cuadro de la Concachampions 2026