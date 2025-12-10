Es tendencia:
La limpieza en Alajuelense se cobra su primera víctima y el Machillo Ramírez ya tomó la decisión: “No sigue”

Alajuelense está definiendo el campeonato pero eso no le impide al Machillo Ramírez y los directivos comenzar a delinear los cambios para la próxima temporada.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Machillo Ramírez quiere refuerzos para la Concachampions 2026.
En Costa Rica el fútbol es frenético. La Liga Deportiva Alajuelense viene de ser campeón de la Copa Centroamericana y este mismo miércoles jugará la ida de las semifinales del Apertura 2025 ante Liberia.

Pero mientras aún está fresco el título continental que le ganó a Xelajú y al tiempo que sigue la pelea por conseguir el 31° trofeo local, ayer se sorteó la Concachampios 2026 y por eso no hay tiempo que perder.

Alajuelense ya fue notificado: Unafut confirma la noticia que puede darle al Machillo Ramírez la clasificación a la final

La Liga quiere pelear en todos los frentes y para eso, el Machillo Ramírez sabe que necesitará refuerzos. Por eso ya tomó la decisión de hacer una limpieza en la planilla y esa decisión ya se habría cobrado a su primera víctima.

“No sigue”: el goleador que se va de Alajuelense

De acuerdo a la información brindada por Anthony Porras en Radio Columbia, el jugador que dejará Alajuela al finalizar la temporada será Alberto Toril. “No sigue”, lo sentenció el comunicador, que avisó que el equipo saldrá con fuerza al mercado.

“La Liga va con todo, va a sacar la billetera y va a fichar”, avisó Porras y detalló cómo será la salida del español Toril, que llegó en 2024 a Alajuela y desde entonces salió cinco veces campeón, disputó 68 partidos y anotó 18 goles.

Toril llegó a Alajuelense en 2024 y respondió con goles y títulos. (Instagram)

“Es un movimiento estratégico el que se va a dar. Alberto Toril no sigue, lo van a sacar y van a meter a un delantero extranbjero goleador. La Liga va a sacar billetes y se va a reforzar para ver qué tan competitivos pueden ser para enfrentar esta nueva edición de la Copa de Campeones de Concacaf”, concluyó Porras.

¿Cuándo juegan y cómo ver Liberia vs. Alajuelense en la ida de las semifinales del Apertura 2025?

Mientras tanto, este miércoles 10 de diciembre, Liberia y Alajuelense jugarán la ida de las semifinales a las 8:00 p.m. de Costa Rica en el estadio Edgardo Baltodano Briceño con televisación de FUTV.

