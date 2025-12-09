Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet Soto tras el fracaso en el Apertura 2025

Con la eliminación prematura del Torneo Apertura 2025 ya consumada, el Club Sport Herediano se prepara para su habitual reestructuración de final de semestre.

Aunque esta vez los movimientos no serán tan drásticos (la directiva de Fuerza Herediana y Jafet Soto consideran que el plantel tiene una buena base para competir en 2026), sí hay algunos nombres que ya tienen asegurado su futuro lejos de Heredia. Estas son las primeras víctimas de la limpieza florense.

Salidas confirmadas en Heredia

Axel Amador encabeza la lista de salidas. El extremo de 25 años llegó a Herediano a inicios de 2025 procedente de Municipal Pérez Zeledón tras ser una de las revelaciones del Clausura anterior.

Sin embargo, nunca logró consolidarse: jugó apenas 5 de 18 partidos, siendo titular en solo uno. “Una salida confirmada es la de Axel Amador. No continuará en Heredia el próximo torneo. Saldrá a préstamo; las opciones son Pérez Zeledón y Guadalupe, es decisión de Axel”, anunció el periodista Kevin Jiménez este martes en Seguimos.

Axel Amador no seguirá en Herediano (CS Herediano).

Otra salida cantada es la de Kenneth Vargas, que llegó a préstamo por solo seis meses desde el Heart of Midlothian escocés. Sin ser tomado en cuenta en Europa, decidió volver al país para tener minutos, pero ahora deberá regresar a Escocia, donde todavía tiene medio año de contrato.

“Hay que ver si lo va a mantener en el equipo. Es posible que continúe esos seis meses ahí”, aseguró Jiménez. En su breve paso por Herediano, Vargas disputó 7 de 10 partidos, con un gol y una asistencia.

Kenneth Vargas no seguirá en Herediano (CS Herediano).

El refuerzo que no cumplió las expectativas

El tercer nombre de esta lista es Brian Rubio, delantero mexicano de 29 años que llegó en julio como uno de los fichajes más rimbombantes del mercado florense. Sin embargo, su rendimiento quedó lejos de las expectativas: anotó solo 2 goles y dio una asistencia en 14 partidos.

Brian Rubio finalizó su contrato con el Team (La República).

Su contrato ya finalizó y debe regresar a Mazatlán, pero su situación es incierta, ya que el club desaparecerá de la Liga MX para el 2026. No se descarta incluso que Herediano intente ficharlo nuevamente si queda en condición de agente libre.