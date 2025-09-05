Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Estamos de vuelta”: Motagua lo echó por la puerta de atrás y sorprende

Motagua le dio las gracias y ahora sorprende con la noticia que da. Descubre todo lo que está pasando con el jugador que no duró ni 10 partidos.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

De Motagua se fue por la puerta de atrás y ha dejado una dedicatoria.
De Motagua se fue por la puerta de atrás y ha dejado una dedicatoria.

Motagua es el equipo de Honduras que más noticias generas durante todos los días y esta vez es una que va alegrar a muchos.

Hace unas semanas se dio la notificación de que echaron a Wilmar Jordan, delantero de 34 que solo estuvo dos meses en el Ciclón.

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

ver también

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

Desde la llegada de Javier López, no fue de su agrado y debido a su bajo rendimiento y no haber marcado goles en los partidos que disputó el delantero se fue.

Publicidad

Ahora, ha decidido enviar un mensaje a toda la afición azul que se pregunta qué pasó con la carrera del colombiano.

Dedicatoria de Wilmar Jordan a Motagua

“Estamos de vuelta”, dejándole en claro su nueva realidad al Motagua, que fichó a John Kleber Oliveira para reemplazarlo.

Publicidad

Jordan fichó por el Immigration FC de la Superliga de Malasya. Este será el club número 13 para Wilmar que es un auténtico trotamundos.

Publicidad

Yusri Lah, entrenador de su nuevo club, es un “gran admirador” del veterano delantero y por eso decidió ficharlo.

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

ver también

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

Estas son las historias que deja el fútbol hondureño y su constantes errores en fichar a jugadores solo por la nacionalidad y no por la calidad.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Javier López no se detiene y se asegura otro fichaje de gran potencial para Motagua, ¿Alajuelense en desventaja?
Honduras

Javier López no se detiene y se asegura otro fichaje de gran potencial para Motagua, ¿Alajuelense en desventaja?

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?
Honduras

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo