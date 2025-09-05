“Estamos de vuelta”: Motagua lo echó por la puerta de atrás y sorprende

Motagua es el equipo de Honduras que más noticias generas durante todos los días y esta vez es una que va alegrar a muchos.

Hace unas semanas se dio la notificación de que echaron a Wilmar Jordan, delantero de 34 que solo estuvo dos meses en el Ciclón.

Desde la llegada de Javier López, no fue de su agrado y debido a su bajo rendimiento y no haber marcado goles en los partidos que disputó el delantero se fue.

Ahora, ha decidido enviar un mensaje a toda la afición azul que se pregunta qué pasó con la carrera del colombiano.

Dedicatoria de Wilmar Jordan a Motagua

“Estamos de vuelta”, dejándole en claro su nueva realidad al Motagua, que fichó a John Kleber Oliveira para reemplazarlo.

Jordan fichó por el Immigration FC de la Superliga de Malasya. Este será el club número 13 para Wilmar que es un auténtico trotamundos.

Yusri Lah, entrenador de su nuevo club, es un “gran admirador” del veterano delantero y por eso decidió ficharlo.

Estas son las historias que deja el fútbol hondureño y su constantes errores en fichar a jugadores solo por la nacionalidad y no por la calidad.

