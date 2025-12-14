El Deportivo Saprissa volvió a derrotar al Cartaginés por 2-1 y terminó clasificando a las finales de la Liga Promérica con un global de 4-2. Sin brillar, pero con eficacia el equipo morado vuelve a estar en esta instancia como en el pasado campeonato.

En la final se enfrentará ni más ni menos que a la Liga Deportiva Alajuelense, que eliminó a Liberia y tiene doble chance por haber sido el líder de la fase regular. Por este motivo, Saprissa tendrá que derrotar a los Manudos en dos series seguidas para gritar campeón.

Vladimir Quesada habla del clásico de la final entre Saprissa y Alajuelense

En la previa de la final que tendrá su duelo de ida este miércoles, Vladimir Quesada ya palpitó lo que espera justamente para este primer juego y advirtió a la Liga sobre lo que habrá en el estadio Ricardo Saprissa.

El técnico morado le habló a la afición de Saprissa y dejó en claro que busca ver lo que sucedió este domingo en La Cueva: “La mesa está servida. Ellos por el campeonato o nosotros por extender el torneo. Esperamos el próximo miércoles ver nuevamente al estadio colmado de afición como lo hicieron hoy. Con el apoyo increíble, sobretodo de la barra ultra y que podamos hacer un buen partido para beneficio nuestro“.

Quesada se mostró muy contento por el apoyo que tuvo la afición en el encuentro contra Cartago. Fue parte importante para que el equipo sostenga el resultado, a pesar de que no tuvieron el mejor partido. Por eso, se sintió orgulloso de contar con estos aficionados.

Además, señaló a las aficiones de ambos equipos como las más grandes de Costa Rica: “Se juntan las dos aficiones más grandes de este país, es un partido diferente con todo el respeto a los demás rivales. Es el clásico nacional, los dos han hecho un buen torneo y en semifinales han demostrado la historia y su jerarquía. Nos volvemos a enfrentar“.

