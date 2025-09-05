Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Siempre está convocado a la selección de Honduras, nunca juega y Olimpia pone en su sitio a Reinaldo Rueda: “El más destacado”

Es uno de los habituales en su convocatoria, pero nunca lo pone a jugar. El extremo necesita de minutos, pero el DT tiene otras preferencias.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda nunca lo pone a jugar, pero ha recibido un mensaje de Olimpia.
Reinaldo Rueda nunca lo pone a jugar, pero ha recibido un mensaje de Olimpia.

La selección de Honduras siempre es lo más preciado para un catracho. Portar la Bicolor se ha convertido en un sueño, pero para otros una frustración.

El no ser convocado puede ser un duro golpe, pero estar en lista y no jugar un tan solo minuto puede ser aún peor para quien lo vive.

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

ver también

“Le dimos vuelta”: Diego Vázquez sorprende a Reinaldo Rueda con la advertencia que no esperaba y propone al relevo de Denil Maldonado

Este último caso está sucediendo en la escuadra de Reinaldo Rueda, ya que siempre es llamado para los partidos de la selección, pero no ve un tan solo minuto.

Publicidad

¿Quién es el jugador de Honduras que sufre este calvario?

Se trata de José Mario Pinto, el extremo de Olimpia casi siempre es llamado por el colombiano, pero nunca juega.

En la Copa Oro 2025, donde Honduras fue muy destacada, Pinto no jugó un tan solo minuto. Cosa que ha indigando a cierta parte de la afición por el talento que tiene.

Publicidad

Para el inicio de la Eliminatoria, José Mario es parte de la lista ante Haití y Nicaragua. Se espera que por fin vuelva a tener minutos.

La situación tampoco es tan favorable para el jugador de Olimpia, ya que en su puesto compite con figuras como Romell Quioto, Luis Palma y Edwin Rodríguez, tres pilares de Rueda.

Publicidad
“Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026

ver también

“Llevarlo a Disney World”: Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras con lo que dijo camino al Mundial 2026

Olimpia le deja las cosas claras a Rueda

En sus redes sociales, la afición de Olimpia eligió a José Mario Pinto como el jugador del mes de agosto.

Lo llamaron “El más destacado”, por lo que Reinaldo Rueda ya sabe que cuenta con uno de los mejores de la Liga Nacional de Honduras.

Publicidad

La Bicolor juega su primer partido de Eliminatoria ante Haití este viernes a las 6:00 de la tarde. El juego no será transmitido por TV abierta.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá
Honduras

Comunicado oficial: Concacaf confirma el golpe que los clubes de Honduras le asestan a los de Costa Rica y Panamá

“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda
Honduras

“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda

Mientras Honduras se juega la Eliminatoria de Concacaf, esta decisión tomaron Olimpia y Real España
Honduras

Mientras Honduras se juega la Eliminatoria de Concacaf, esta decisión tomaron Olimpia y Real España

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada da un paso más en la limpieza del equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo