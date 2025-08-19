Real España vs. Diriangén: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos jugarse la vida? Copa Centroamericana 2025

Real España se juega sus últimas chances de estar en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

El equipo de Jeaustin Campos recibe a Diriangén con la tarea de sumar sus primeros tres puntos. Los dos primeros dos partidos los perdió ante Herediano y Municipal.

ver también Si sucede, no habrá marcha atrás: la preocupación de Reinaldo Rueda que puede sentenciar el pase de Honduras al Mundial 2026

¿A qué hora juega Real España vs. Diriagén?

Real España y Diriagén chocarán este miércoles 19 agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá). El partido será en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Real España vs. Diriagén?

Tiene dos opciones para ver este juego de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo llega Real España?

Real España llega al encuentro tras empatar 0-0 ante Olimpia. Ahora debe cambiar el chip para sacar un triunfo ante el “Cacique” y sumar sus primeros tres puntos.

Publicidad

De ganar, debe esperar el resultado de Herediano y Sporting San Miguelito para conocer su posición.

ver también Para echar al Águila de Concacaf: Olimpia recibe la noticia que Eduardo Espinel tanto estaba esperando

¿Cómo llega Diriagén?

Los dirigidos por José Antonio Giacone Garita, llegan descansados tras no jugar la jornada 6 ante Real Estelí. Su último partido fue el 13 de agosto cuando perdieron 2-1 ante San Miguelito.

Publicidad

Una victoria les estaría dando grandes chances de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana donde tiene cuatro puntos.

Publicidad

Tabla de posiciones del grupo B