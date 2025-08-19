Es tendencia:
Real España vs. Diriangén: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos jugarse la vida? Copa Centroamericana 2025

Real España se aferra a sus posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España se enfrentra a Diriagén con la tarea de ganar y aferrarse a sus chances de clasificar.
Real España se juega sus últimas chances de estar en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

El equipo de Jeaustin Campos recibe a Diriangén con la tarea de sumar sus primeros tres puntos. Los dos primeros dos partidos los perdió ante Herediano y Municipal.

¿A qué hora juega Real España vs. Diriagén?

Real España y Diriagén chocarán este miércoles 19 agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá). El partido será en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Real España vs. Diriagén?

Tiene dos opciones para ver este juego de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Real España?

Real España llega al encuentro tras empatar 0-0 ante Olimpia. Ahora debe cambiar el chip para sacar un triunfo ante el “Cacique” y sumar sus primeros tres puntos.

De ganar, debe esperar el resultado de Herediano y Sporting San Miguelito para conocer su posición.

¿Cómo llega Diriagén?

Los dirigidos por José Antonio Giacone Garita, llegan descansados tras no jugar la jornada 6 ante Real Estelí. Su último partido fue el 13 de agosto cuando perdieron 2-1 ante San Miguelito.

Una victoria les estaría dando grandes chances de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana donde tiene cuatro puntos.

Tabla de posiciones del grupo B

