En Guatemala no lo pueden creer: hondureño recién firmó contrato con este equipo y los dejó tirados de la peor forma

Guatemala entera se encuentra anonadada por el movimiento de un jugador hondureño: firmó contrato, cobró un adelanto y huyó del país.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala no se cree la huida de un supuesto refuerzo hondureño.
Guatemala entera se alista en los entrenamientos de pretemporada para llegar de la mejor manera al Torneo Clausura 2026. Todos los clubes quieren mantener un gran nivel durante este año calendario. Las obligaciones próximas lo demandan.

El mercado de fichajes también se encuentra en llamas. Muchas figuras locales se merodean entre diferentes pretendientes, mientras otras buscan un lugar donde continuar sus carreras. También llegan extranjeros, aunque algunos defraudan.

Cobán Imperial fue parte de un movimiento fallido. Un joven llegaba como gran apuesta desde Honduras, pero desapareció luego de rubricar su contrato. Lauro Chimilio es su nombre y, desde que recibió su adelanto, nadie supo más de él.

Guatemala no lo cree: Lauro Chimilio cobra adelanto y huye de Cobán Imperial

Cobán Imperial presentó a Lauro Armando Chimilio Ruíz como refuerzo para la temporada venidera. Este hondureño juega como extremo por izquierda y llegó procedente de FC Leones. Tiene 22 años, y gozó de un breve paso por Olimpia.

Recientemente, el periodista Juan Carlos Gálvez dejó trascender que el jugador recibió un adelanto económico y partió rumbo a Honduras. Lo hizo sin dar aviso alguno, justo después de firmar el contrato que lo ligaba con el equipo príncipe.

El reportero Eduardo Sam Chun avisó que, según le comunicó un directivo, será difícil que Chimilio regrese a Guatemala para integrarse al plantel. Desertó, y no dio ningún tipo de señal desde su partida. Duro golpe previo al Torneo Clausura.

