Confirmado: Matías Rotondi se olvida de Real España y ficha por impensado equipo de Centroamérica

En Real España no dio frutos y decidió salir del equipo aurinegro por la falta de minutos bajo el mando de Jeaustin Campos.

Fútbol Centroamérica trajo en EXCLUSIVA la salida de Matías Rotondi y ahora te presentada de la misma forma el nuevo equipo del volante argentino.

¿Qué equipo de Centroamérica ficha a Matías Rotondi?

La información que llegó hasta las oficinas de Fútbol Centroamerica dice que Rotondi es nuevo jugador del Cobán Imperialde Guatemala.

El ex Real España, que salió mal del equipo tras rescindir contrato, firma por un año con “Los Príncipes Azules”.

Recordemos que Matías Rotondi ya fue campeón del fútbol de Guatemala con Municipal y Malacateco, por lo que su objetivo es volver a levantar un título en aquel país.

Cobán tiene dos títulos en su historia (2004 y 2022) y el pasado diciembre de 2024 perdió la final del fútbol chapín.

Rotondi decidió marcharse de Real España con la condición de rescindir contrato porque a su mesa llegó la propuesta de Cobán Imperial.

Jeaustin Campos tampoco mostró interés en tenerlo y ambas partes decidieron separar sus caminos, en el fútbol catracho donde más brilló Rotondi fue con la camisa de Honduras Progreso.

