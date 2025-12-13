Se formó en uno de los grandes de Sudamérica, fue Campeón en Honduras y ahora fue contratado en el futbol de Guatemala

La Junta Directiva de Cobán Imperial confirmó este viernes que llegó a un acuerdo con el entrenador uruguayo Martín “Tato” García, quien asumirá el mando del equipo de cara al Torneo Clausura 2026, con la clara misión de devolver a los príncipes azules al protagonismo dentro de la Liga Nacional.

ver también “Necesidades urgentes”: Sebastián Bini sorprende al renunciar de Cobán Imperial y se abren opciones para volver al extranjero

La decisión se tomó con rapidez luego de la renuncia inesperada de Sebastián Bini, presentada apenas horas antes, situación que obligó a la dirigencia cobanera a actuar con premura para no retrasar la planificación del próximo campeonato. El club apostó por un técnico de perfil experimentado, capaz de asumir el reto inmediato.

Para Martín García, esta será una nueva etapa en el fútbol guatemalteco, un medio que ya conoce tras sus pasos por Zacapa y un breve ciclo en Achuapa, donde fue separado a mitad del Apertura 2025 debido a la falta de resultados. Pese a ello, su recorrido respalda la confianza depositada en su llegada.

El estratega charrúa cuenta con una amplia trayectoria en Uruguay, donde dirigió a clubes históricos como Independiente, Bella Vista, Danubio, Boston River y Peñarol, acumulando experiencia en contextos de alta exigencia y presión, algo que Cobán considera clave para el momento que atraviesa la institución.

Además, García es ampliamente reconocido por su exitoso paso en el fútbol de Honduras, país en el que estuvo al frente de Independiente, Vida y Real España. Precisamente con la Máquina aurinegra logró consagrarse campeón, un logro que le valió el respeto y cariño de la afición sampedrana.

Publicidad

Publicidad

ver también “No quiero”: Carlos Ruiz reveló ante toda Guatemala el problema que le impide llegar a la presidencia de la Fedefútbol

Ahora, el Tato García afronta el desafío de reconstruir a Cobán Imperial, fortalecer la idea de juego y competir por objetivos mayores en el Clausura 2026, en una plaza exigente que espera respuestas inmediatas y un equipo que vuelva a ser protagonista en el balompié nacional.