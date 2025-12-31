Pedro Troglio lo hizo debutar en Olimpia, se perdió del mapa un tiempo y ahora firma por este club de Centroamérica

Pedro Troglio ha sido un pilar en la historia de Olimpia y muchos jugadores de los que tuvo los hizo debutar, es el caso de Lauro Armando Chimilio Ruiz.

Chimilio se formó primero en las reservas del Marathón y luego dio el salto al Olimpia, club con el que debutó en la primera división a los 17 años.

Tras no tener mucha oportunidad en el Olimpia, se fue cedido al Vida, con el cual descendió a la segunda división y compartió vestuario con Tato García, técnico que ahora lo hace legionario.

Chimilio pasó en 2025 a jugar con el Leones FC HT6, club que tomó el lugar del Lone FC y fue dirigido por Héctor Vargas.

¿En qué equipo de Centroamérica va a jugar Lauro Chimilio?

Pues será en el Cobán Imperial, donde será dirigido por el técnico uruguayo. Según explicó, esa relación profesional influyó en su decisión de aceptar la propuesta del club guatemalteco.

Ya como nuevo fichaje de Cobán, Chimilio aseguró que está comprometido a dar lo mejor en su primera oportunidad lejos de Honduras.

Las mejores virtudes de Lauro son la marca y su despliegue en todo el terreno de juego. Algo a destacar, es que ealizó una prueba en las reservas del Club Necaxa de México por recomendación de Brayan Beckeles.