Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Pedro Troglio lo hizo debutar en Olimpia, se perdió del mapa un tiempo y ahora firma por este club de Centroamérica

El futbolista ya fue anunciado por su nuevo club luego de haberse perdido del mapa tras debutar con Pedro Troglio.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Lauro Chimilio es nuevo jugador del Cobán Imperial de Guatemala.
Lauro Chimilio es nuevo jugador del Cobán Imperial de Guatemala.

Pedro Troglio ha sido un pilar en la historia de Olimpia y muchos jugadores de los que tuvo los hizo debutar, es el caso de Lauro Armando Chimilio Ruiz.

Chimilio se formó primero en las reservas del Marathón y luego dio el salto al Olimpia, club con el que debutó en la primera división a los 17 años.

Jeaustin Campos lo pierde: se va de Real España y firma por este impensado equipo recomendado por Fabián Coito

ver también

Jeaustin Campos lo pierde: se va de Real España y firma por este impensado equipo recomendado por Fabián Coito

Tras no tener mucha oportunidad en el Olimpia, se fue cedido al Vida, con el cual descendió a la segunda división y compartió vestuario con Tato García, técnico que ahora lo hace legionario.

Chimilio pasó en 2025 a jugar con el Leones FC HT6, club que tomó el lugar del Lone FC y fue dirigido por Héctor Vargas.

¿En qué equipo de Centroamérica va a jugar Lauro Chimilio?

Pues será en el Cobán Imperial, donde será dirigido por el técnico uruguayo. Según explicó, esa relación profesional influyó en su decisión de aceptar la propuesta del club guatemalteco.

Georgie Welcome impacta a Honduras y podría fichar por este gigante de Centroamérica a sus 40 años: “Por su disciplina”

ver también

Georgie Welcome impacta a Honduras y podría fichar por este gigante de Centroamérica a sus 40 años: “Por su disciplina”

Ya como nuevo fichaje de Cobán, Chimilio aseguró que está comprometido a dar lo mejor en su primera oportunidad lejos de Honduras.

Publicidad

Las mejores virtudes de Lauro son la marca y su despliegue en todo el terreno de juego. Algo a destacar, es que ealizó una prueba en las reservas del Club Necaxa de México por recomendación de Brayan Beckeles.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia tenía una oferta sobre para dejarlo ir, toma decisión con su contrato y en este equipo jugará
Honduras

Olimpia tenía una oferta sobre para dejarlo ir, toma decisión con su contrato y en este equipo jugará

Edrick Menjívar en la cima de Concacaf: se puso arriba de Keylor Navas
Honduras

Edrick Menjívar en la cima de Concacaf: se puso arriba de Keylor Navas

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica
Honduras

Fichaje de élite: Olimpia recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador de Centroamérica

Se conoce la fecha en la que Municipal sabrá su sanción por los incidentes en la final contra Antigua
Guatemala

Se conoce la fecha en la que Municipal sabrá su sanción por los incidentes en la final contra Antigua

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo