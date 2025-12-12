“Necesidades urgentes”: Sebastián Bini sorprende al renunciar de Cobán Imperial y se abren opciones para volver al extranjero

Cobán Imperial encendió las alarmas en plena planificación del Torneo Clausura 2026, luego de que el entrenador argentino Sebastián Bini confirmara de manera sorpresiva su renuncia al banquillo de los príncipes azules, apenas una semana después de iniciados los trabajos de reestructuración deportiva.

El estratega sudamericano dio a conocer que tomó la decisión de dar un paso al costado junto a todo su cuerpo técnico, por lo que ya no formarán parte del proyecto que buscaba sacar al club de los últimos lugares de la tabla y devolverle protagonismo al equipo de Alta Verapaz.

Según explicó el propio Sebastián Bini, su salida se debe principalmente a que no se lograron cumplir algunas “necesidades urgentes”, las cuales habían sido planteadas con antelación para mejorar los resultados de cara al próximo campeonato. La falta de respuesta en aspectos clave terminó por desgastar la relación entre ambas partes.

Entre los puntos que detonaron su decisión, el técnico argentino reveló que existieron “trabas” en las contrataciones solicitadas. A pesar de haber pasado más de una semana sin poder concretar la llegada de los futbolistas requeridos, la situación no avanzó, lo que llevó a Bini a considerar inviable continuar al frente del proyecto.

Por ahora, el Cobán Imperial no ha emitido una postura oficial respecto a la renuncia del entrenador, aunque se espera que en los próximos días se anuncie a un sustituto que pueda asumir el mando y enfocarse tanto en el Clausura 2026 como en el inicio de los trabajos programados para el lunes 15 de diciembre.

En cuanto al futuro de Sebastián Bini, el técnico deberá buscar un nuevo equipo, y aunque parece poco probable que continúe en la Liga Nacional de Guatemala, no se descarta un regreso al fútbol internacional. El argentino ya dejó una buena impresión en el extranjero, especialmente durante su etapa con Águila de El Salvador, experiencia que podría abrirle nuevamente las puertas fuera del país.