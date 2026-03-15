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Mensaje para Alajuelense: Hugo Lloris advierte a los manudos antes de la revancha por la Concachampions 2026

El portero de LAFC atraviesa un gran presente en la MLS antes de enfrentar a Alajuelense.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El francés se refirió a la revancha.
© Getty ImagesEl francés se refirió a la revancha.

La Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará a LAFC el próximo martes por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. El partido de ida terminó igualado por 1-1, resultado que le da una ventaja a la Liga por haber convertido como visitante.

Ahora, el segundo capítulo será en el Morera Soto, donde Alajuelense puede clasificar a la siguiente instancia con un 0-0 por la regla del gol fuera de casa. En la previa de este encuentro tan importante, el que habló fue Hugo Lloris, una de las grandes figuras que tiene LAFC.

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Luego de la victoria del conjunto que dirige Marc Dos Santos, expresó: “Ganar siempre genera un buen sentimiento, ganar en casa con los seguidores. Hicimos un gran trabajo en equipo, es lo más importante. Buena disciplina. Lo más importante es el triunfo, los tres puntos. Ahora, necesitamos recuperarnos bien y concentrarnos en el martes que será un gran juego”.

El portero francés atraviesa un gran presente en la MLS, ya que encadena cuatro partidos sin recibir goles (y cuatro victorias). Nunca antes un equipo había comenzado la competencia con 12 puntos y con cero goles en contra.

Uno de los puntos a tener en cuenta para Alajuelense es que el equipo de Los Ángeles no utilizó a todos sus titulares, algo que también aplicó Machillo Ramírez en la victoria contra Pérez Zeledón. Nombres como los de Sergi Palencia, Timothy Tillman, Ryan Hollingshead y Bouanga no fueron desde el arranque.

¿Qué necesita Alajuelense para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions?

El partido de vuelta será el martes. Alajuelense necesita ganar o empatar sin goles para avanzar de ronda. Con un empate por 1-1, el juego se definirá en la prórroga. Cualquier otro resultado le dará la clasificación a LAFC.

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Datos claves

  • Alajuelense enfrentará a LAFC el próximo martes en el Morera Soto por la Concachampions.
  • El partido de ida finalizó 1-1, otorgando ventaja a la Liga por el gol visitante.
  • El portero Hugo Lloris llega con un récord de cero goles recibidos en cuatro partidos DE LA mls.

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