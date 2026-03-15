Este domingo, el Deportivo Saprissa no pudo aprovechar la caída de Herediano contra Liberia en esta jornada y desperdició la oportunidad para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones. El Monstruo fue superado por Cartaginés en el Fello Meza por 2-1.

El conjunto morado tuvo un buen primer tiempo, pero no fue suficiente para que se quede con los tres puntos. Hernán Medford, en conferencia de prensa, le dejó en claro a sus jugadores que no pueden jugar bien únicamente 45 minutos.

Uno de los puntos en los que Medford hizo énfasis es en la falta de efectividad para convertir. Justamente Tomás Rodríguez, el 9 de Saprissa, se hizo cargo de estas declaraciones y confesó que gran parte de la derrota se explica por su falta de gol.

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Tomás Rodríguez se hace cargo por su falta de eficiacia contra Cartaginés

“Yo tomo la responsabilidad, como ustedes vieron, tuve muchas opciones de gol y no las pude meter, por eso el primero en hacerse responsable soy yo. Me responsabilizo. En la parte de adelante no fui tan sólido con el gol, pero debo estar fuerte mentalmente, porque vienen más partidos y hay que sumar”, comentó el panameño.

“En el primer tiempo fuimos superiores y tomamos ventaja. Tenemos que estar fuertes. Quedan puntos en juego y hay que sumar. En el primer tiempo fuimos intensos, en el segundo tratamos de ser iguales en los primeros 15 minutos, pero nos marcan el empate y luego el 2-1. Hay que seguir adelante y, en los partidos que vienen, sumar de tres”, concluyó el ex Sporting San Miguelito.

La sequía de Tomás Rodríguez con Saprissa

El atacante canalero lleva apenas un gol en los últimos seis partidos. En lo que va del Clausura 2026, Rodríguez marcó tres tantos. Desde que se puso la camiseta de Saprissa, el delantero registra un gol cada 261 minutos, una cifra muy baja para el Monstruo.

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En resumen