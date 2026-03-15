Piden ayuda a Bukele: Jugadores de un histórico de El Salvador esperan que les paguen su sueldo

El CD Águila atraviesa uno de sus momentos más complicados del Clausura 2026, luego de caer 2-0 ante CD Platense en el cierre de la jornada 12. El encuentro se disputó en el Estadio Antonio Toledo Valle, donde el conjunto local mostró mayor determinación para quedarse con una victoria que terminó siendo justa.

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El equipo gallero supo imponer su planteamiento táctico durante gran parte del partido, aprovechando las debilidades de un Águila que no logró reflejar en la cancha la jerarquía de su plantel. Con orden defensivo y eficacia en los momentos clave, Platense consiguió su primera victoria como local en el torneo, resultado que le permite tomar un respiro en la tabla.

Jugadores de Águila esperan que les paguen

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el entorno del equipo emplumado se encuentra marcado por una delicada situación económica. La dirigencia mantiene una deuda salarial de aproximadamente 45 días con el plantel y el cuerpo técnico, correspondiente al salario del mes de febrero, una situación que ha comenzado a impactar directamente en el rendimiento del equipo.

Tras el encuentro, el capitán Marcelo Díaz, conocido como “Chiqui”, habló con franqueza sobre el momento que atraviesa el club. El mediocampista reconoció que la situación no es sencilla para los jugadores, aunque también dejó claro que el plantel debe responder dentro del campo.

“Es difícil encontrar a alguien que haga algo gratis, pero igual nosotros tenemos que salir a jugar. Cada uno es responsable de lo que le corresponde”, señaló el capitán, quien también admitió que el equipo ha quedado a deber en lo futbolístico, aunque considera que resolver la situación económica también sería un impulso importante.

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Díaz también expresó su preocupación por el ambiente que se vive en el club, señalando que en casi tres años defendiendo la camiseta de Águila nunca había atravesado un momento similar. “Es muy lamentable y triste que pasen este tipo de situaciones, ha sido una etapa muy incómoda”, concluyó el jugador, mientras el equipo busca salir de la crisis deportiva y administrativa que atraviesa en el campeonato.