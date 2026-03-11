“Esa excusa”: la filosa respuesta de Javier López que apunta a Olimpia y Marathón al ser líder invicto con Motagua

Motagua es líder invicto del Clausura 2026 y para Javier López la cifras no mienten: su equipo es en la actualidad el mejor equipo de la Liga Nacional de Honduras, así lo dijo en conferencia de prensa tras un nuevo triunfo.

El Ciclón Azul derrotó 2-0 a los Lobos de la UPNFM y ya son 12 los partidos que suman sin conocer la derrota; sexto triunfo consecutivo para ser exactos.

El estratega español también no dejó escapar la oportunidad para opinar que Olimpia y Marathón deben dejar de lado la excusa del cansancio físico por haber disputado la final del torneo anterior.

En ese mismo contexto, Javier López expresó su respeto por esos equipos y también por Real España; razón por la que deben seguir mejorando para no dejarse alcanzar precisamente de esos tres rivales.

Las palabras de Javier López

¿Es Motagua el mejor equipo de la actualidad?

“Los números no mienten, no engañan. Creo que hoy somos el equipo que mejor está jugando, que mejor está defendiendo y que mejor volumen de juego está teniendo. Sobre todo, somos el equipo que más ocasiones de gol está generando en el arco rival”.

“Pero hay que ganar continuidad, porque todavía podemos mejorar. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que hoy hubo ocasiones suficientes como para hacer cuatro o cinco goles, más allá del penalti”.

Los medios no hacen eco…

“Los números no mienten. Cuando llegué me mostraban estadísticas de antes, luego apareció la estadística de mis partidos en México. Ojalá tuviera 70 partidos en ligas centroamericanas. Ahora que la estadística es otra, no veo que los medios hagan mucho eco de ello”.

“Entonces repito: no tenemos que sacar pecho por absolutamente nada. Tenemos que seguir mejorando. Si lo hacemos, seguro se va a acercar lo que todos queremos: la Copa Centroamericana y quedar primeros en la tabla acumulada, algo que para nosotros es muy importante para garantizar la clasificación antes de que llegue la recta final”.

¿Candidatos al título?

“Vamos paso a paso, presentando nuestra candidatura. Tenemos que seguir mejorando en esos aspectos del juego que todos queremos ver: un Motagua dominante, agresivo e intenso, como por momentos ya se está viendo cada vez más. También seguimos incorporando gente nueva, jugadores que deben ir entendiendo la idea y equilibrando el equipo”.

Mensaje a Olimpia, Marathón y hasta Real España

“Respeto mucho los equipos que mencionaste, todos en general, han pasado por situaciones particulares. Tanto Olimpia como Marathón, aunque creo que esa excusa ya se tiene que ir dejando de lado, es cierta, porque yo lo he vivido como entrenador. Cuando terminas la fase final de un torneo tan tarde y luego tienes solo un par de semanas para trabajar antes de empezar el campeonato, no es fácil para esos equipos”.

Rodrigo Gómez fue uno de los anotadores de Motagua. Foto: X Motagua.

“Olimpia es un equipazo, tiene un gran entrenador y un gran cuerpo técnico, y seguro que se irá recuperando a lo largo del torneo”.

“¿Y qué decir de Marathón? Fue un equipo protagonista en el torneo anterior. Tenía esa pequeña ventaja de que solo disputaba el torneo nacional, pero es otro equipo que seguramente se va a recuperar”.

“Y Real España, que ha levantado mucho su nivel de juego con todas las incorporaciones que ha realizado. Es un equipo también muy importante, con un gran cuerpo técnico. Nosotros tenemos que prepararnos y entender cuál es el objetivo de este equipo: la Copa Centroamericana y ganar la número 20″.