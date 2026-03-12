¿Se va de Motagua? Marcelo Santos muestra su postura a Javier López por el trato que recibe

No todo es felicidad en Motagua. A pesar de que el equipo lidera invicto el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, hay un tema que tiene inquieta a la afición y el jugador ha dejado claro todo.

Se trata del capitán Marcelo Santos, quien pasó de ser titular indiscutible a suplente. En la última victoria 2-0 del Ciclón sobre UPNFM, vivió un capítulo más.

Marcelo Santos salió de cambio ante Lobos al minuto 58. En su rostro se reflejaba una notable incomodidad, se quitó los implementos y los arrojó al piso con enojo.

Tras el partido, rompió el silencio sobre su situación y decidió enviarle un mensaje a Javier López, entrenador de Motagua.

Marcelo Santos deja clara su postura con Javier López

“Es normal, uno como jugador quiere estar todo el partido, pero sabemos que son decisiones del cuerpo técnico que se respetan. De mi parte, si se vio algo mal, pido disculpas, no pasa nada, hay que apoyar al compañero que entra”, comentó.

Sobre la idea del entrenador y las nuevas reglas: “Hay que ir día a día, acostumbrándonos a lo que él quiere. Es una nueva idea y uno debe adaptarse. Esperamos seguir mejorando los errores que aún cometemos”.

Motagua descansará este fin de semana y será hasta el próximo jueves cuando vuelva a la actividad, visitando a Platense en la jornada 12.