En Guatemala le ponen precio a Darwin Lom para dejar Comunicaciones: “Tendrán que pagar”

Comunicaciones se dispone a cerrar un 2025 para el olvido. Con urgencias y malos resultados, se acentuó una crisis institucional severa que tendrán que resolver lo antes posible. Ya dieron los primeros pasos, pero aún faltan más.

Los Cremas quedaron últimos en el Torneo Apertura 2025. Solamente lograron 20 puntos en 22 partidos disputados, por lo que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a la ronda final de la Liga Nacional de Guatemala. Sufrieron el golpe.

El proceso de reestructuración establecido por la cúpula dirigencial dio paso a la salida de varios nombres importantes. Entre los mencionados, está el de Darwin Lom, aunque bajo una suma de dinero que puso en alerta a la mayoría chapina.

Comunicaciones le puso precio a Darwin Lom y sorprendió a Guatemala

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, el precio a pagar por Darwin Lom ya fue establecido. Se tratan de Q500,000 por la cláusula de recisión, siempre que sea un club guatemalteco el pretendiente.

“El equipo que quiera Darwin Lom en Guatemala, tendrá que pagar no menos de Q500,000 de cláusula de rescisión. Si es del extranjero, el valor será más alto aún. Pendientes”, publicó Gálvez para asombro de los chapines que ya lo soñaban.

Lom jugó solamente 10 partidos en lo que va del semestre, de los 22 que le fueron posibles en Comunicaciones. Esto se debe a sus convocatorias con la Selección Nacional. Aún así, convirtió cuatro goles y otorgó una asistencia.