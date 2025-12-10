Cartaginés vs. Saprissa: ¿A qué hora y cómo ver la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025? Liga Promérica de Costa Rica￼

El Deportivo Saprissa, segundo de la fase regular del Torneo Apertura 2025, inicia su camino en las semifinales ante el siempre incómodo Club Sport Cartaginés, en una serie que enfrenta a dos históricos del fútbol tico.

Los morados llegan como la mejor ofensiva del torneo, bajo la conducción de Vladimir Quesada, que tomó el banquillo a mitad de campeonato para recomponer el rumbo y asegurar el segundo lugar.

Enfrente estará un Cartaginés que ratificó su crecimiento con Andrés Carevic al mando: terminó tercero en la fase regular, fue uno de los equipos más sólidos en defensa y se mantuvo gran parte del semestre en la pelea por el liderato.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Cartaginés vs. Saprissa por la semifinal de ida del Apertura 2025?

Día: jueves 11 de diciembre de 2025

jueves 11 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: José Rafael “Fello” Meza, Cartago

José Rafael “Fello” Meza, Cartago Torneo: Semifinal de ida – Liga Promérica, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Saprissa? Semifinal de ida del Torneo Apertura 2025

La semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 entre Cartaginés y Saprissa se podrá ver EN VIVO por el canal FUTV.

¿Cómo llega Cartaginés a los playoffs del Apertura 2025?

Cartaginés arriba a las semifinales como tercero de la fase regular del Apertura 2025, con estos números oficiales:

Posición: 3º

3º Puntos: 28

28 PJ: 18

18 Récord: 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas

7 victorias, 7 empates y 4 derrotas Goles: 19 a favor, 12 en contra (diferencia de gol +7)

El equipo de Andrés Carevic se caracterizó por su solidez defensiva: fue el segundo cuadro menos goleado del torneo, solo por detrás del líder Alajuelense. En casa, el Fello Meza volvió a ser un bastión, con varios triunfos clave ante rivales directos y una estructura ordenada que le permitió sostener resultados ajustados.

En la última jornada empató 0-0 frente a Liberia, en un partido cargado de tensión por la definición del cuarto cupo a semifinales: ese punto aseguró definitivamente a los pamperos en la fiesta grande y dejó al bicampeón Herediano viendo la fase final desde afuera. Cartaginés, ya clasificado, cerró así una fase regular consistente que lo ilusiona con pelear por la ansiada quinta estrella.

¿Cómo llega Saprissa a las semifinales del Apertura 2025?

Saprissa se presenta a esta llave como segundo de la fase regular y dueño de la mejor ofensiva del torneo. Sus números en el Apertura 2025 son:

Posición: 2º

2º Puntos: 34

34 PJ: 18

18 Récord: 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas

10 victorias, 4 empates y 4 derrotas Goles: 32 a favor, 20 en contra (diferencia de gol +12; mejor ataque del campeonato)

El “Monstruo Morado” vivió un semestre movido en el banquillo: arrancó el torneo bajo la dirección de Paulo César Wanchope, pero en agosto el club anunció su salida y el regreso de Vladimir Quesada, histórico de la institución, para tomar las riendas del primer equipo y asegurar el segundo puesto en la tabla.

En el cierre de la fase regular, Saprissa derrotó 3-1 a Municipal Liberia en el Ricardo Saprissa y luego igualó 0-0 frente a Sporting, resultados que consolidaron su lugar como principal perseguidor de Alajuelense y confirmaron una semifinal de alto voltaje frente a Cartaginés.

¿Quién es el árbitro, los asistentes, el VAR y AVAR de Cartaginés vs. Saprissa?

Árbitro: Keylor Herrera

Keylor Herrera Asistente 1: Dany Sojo

Dany Sojo Asistente 2: Luis Granados

Luis Granados Cuarto árbitro: Josué Ugalde

Josué Ugalde VAR: David Gómez

David Gómez AVAR: Marianela Araya

Historial entre Cartaginés y Saprissa

El duelo entre Cartaginés y Saprissa es uno de los clásicos más antiguos y ricos del fútbol costarricense:

