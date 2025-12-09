Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica sorprendiendo a Olimpia y Real España

"La Bestia" salió de Real España de forma inesperada, pero hay un equipo lo quiere para el Clausura 2026, informan desde Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Bryan Moya se está preparando para tener un nuevo equipo.
Bryan Moya se está preparando para tener un nuevo equipo.

El mercado de fichajes en Honduras comienza a moverse de forma activa y uno de los jugadores que busca equipo es Brayan Moya.

“La Bestia” salió de forma sorpresiva de Real España en pleno Apertura 2025 y espera al próximo año para seguir jugando al fútbol, eso sí, con un impensado equipo.

Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

ver también

Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

¿Qué equipo de Centroamérica quiere a Brayan Moya?

El delantero que lo estaba haciendo bien, estaría cerca de llegar al Motagua, un eterno rival de Olimpia y Real España, clubes recientes de Moya.

Días de Fútbol ha informado de la cercanía del Azul Profundo con Brayan Moya y es un fichaje lógico, ya que desde la salida de los hermanos Auzmendi, no han encontrado un goleador.

“¡Motagua está por cerrar el fichaje de Bryan Moya, la “Bestia” de 33 años que ya pasó por Olimpia y fue dado de baja en Real España durante esta temporada!”, es lo que detallan.

Moya después de salir de Real España no ha dicho que pasó y se fue a jugar a las ligas burocráticas de Estados Unidos, donde fue campeón con Chivas Alabama.

Publicidad
“Ya confirmé”: Olimpia tiene su primer refuerzo para el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf

ver también

“Ya confirmé”: Olimpia tiene su primer refuerzo para el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf

Moya es y será uno de los agentes libres más codiciados, ya que en en Honduras venía teniendo buenos números, incluso en la Copa Centroamericana anotó 4 tantos. Real España llegó hasta las semifinales.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así es el novedoso formato de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras 2025
Honduras

Así es el novedoso formato de las triangulares de la Liga Nacional de Honduras 2025

Se despidió de su club, promete volver y llega como fichaje a este grande de Honduras
Honduras

Se despidió de su club, promete volver y llega como fichaje a este grande de Honduras

Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras
Honduras

Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras

Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet
Costa Rica

Limpieza en Herediano: las 3 primeras víctimas de la escoba de Jafet

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo