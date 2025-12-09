Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica sorprendiendo a Olimpia y Real España

El mercado de fichajes en Honduras comienza a moverse de forma activa y uno de los jugadores que busca equipo es Brayan Moya.

“La Bestia” salió de forma sorpresiva de Real España en pleno Apertura 2025 y espera al próximo año para seguir jugando al fútbol, eso sí, con un impensado equipo.

¿Qué equipo de Centroamérica quiere a Brayan Moya?

El delantero que lo estaba haciendo bien, estaría cerca de llegar al Motagua, un eterno rival de Olimpia y Real España, clubes recientes de Moya.

Días de Fútbol ha informado de la cercanía del Azul Profundo con Brayan Moya y es un fichaje lógico, ya que desde la salida de los hermanos Auzmendi, no han encontrado un goleador.

“¡Motagua está por cerrar el fichaje de Bryan Moya, la “Bestia” de 33 años que ya pasó por Olimpia y fue dado de baja en Real España durante esta temporada!”, es lo que detallan.

Moya después de salir de Real España no ha dicho que pasó y se fue a jugar a las ligas burocráticas de Estados Unidos, donde fue campeón con Chivas Alabama.

Moya es y será uno de los agentes libres más codiciados, ya que en en Honduras venía teniendo buenos números, incluso en la Copa Centroamericana anotó 4 tantos. Real España llegó hasta las semifinales.