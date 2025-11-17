“En Real Madrid o PSG”: Kervin Arriaga recibe duro revés desde Costa Rica antes de jugarse el pase al Mundial 2026 con Honduras

Costa Rica y Honduras se juegan su última ficha para ir a la Copa del Mundo 2026 este martes 18 de noviembre en el estadio de San José.

Ambos necesitan de un triunfo para asegurar sus chances y en la previa se ha calentado mucho el encuentro y uno de los más señalados desde suelo tico ha sido Kervin Arriaga.

ver también “Ni a los talones”: Medford da la peor sentencia a Honduras y recibe la respuesta menos esperada con Costa Rica jugándose el pase al Mundial 2026

En Costa Rica no olvidan las palabras que dijo “El Misilito” que iba a pedir descanso a Reinaldo Rueda si la Bicolor llegaba clasificada al Mundial 2026.

Esto fue tomado de mala forma y Josué Quesada, famoso periodista tico, volvió a arremeter contra Arriaga y más cuando Honduras no pudo clasificar a la Copa del Mundo por la derrota ante Nicaragua.

¿Qué fue lo que dijeron en Costa Rica de Kervin Arriaga?

“Ahí es donde la selecciones comienzan a perder credibilidad. A Honduras le tengo mucho respeto, pero cuando escucho a su líder aflojar tuercas y decir que si ‘llegan clasificados que me den el día libre’, si ya no querés venir a Costa Rica con estadio lleno qué te queda Kervin Arriaga, donde jugás en el Real Madrid en el PSG, si eso no te motiva, si no es tu motor para jugar con tu Selección, tu país, qué le queda a los hondureños, en quién confían los hondureños”, criticó.

ver también Carlo Costly se lleva golpazo por culpa de José Mario Pinto tras ser marginado de la selección de Honduras

Quesada tocó otro punto y aseguró tanto Costa Rica como Honduras no deben estar en la Copa del Mundo por el nivel presentado. El que debe de ir es Haití.

Publicidad

Publicidad

“Tampoco (veo a Honduras en el Mundial) igual de malos (que Costa Rica) tienen la mesa servida para caminar al Mundial 2026 y perdés 2-0 ante Nicaragua, es horrible tampoco mereces ir, el verde y el fútbol no mienten, Haití es el equipo que tiene que ir a la Copa del Mundo”.