“Ni a los talones”: Medford da la peor sentencia a Honduras y recibe la respuesta menos esperada con Costa Rica jugándose el pase al Mundial 2026

Picante esa es la palabra con la que podemos definir el contexto en el que se ha vivido el cierre de las Eliminatorias de Concacaf para el partido ante Costa Rica y Honduras.

Ambas selecciones llegan con aspiraciones claras de clasificar a la Copa del Mundo de 2026, con diferentes escenarios, sí, pero con la misma ilusión de su propia bandera en el máximo torneo de selecciones.

Ya entrando en cotexto del tema que vamos a hablar, Hernán Medford, un histórico de Costa Rica tanto de jugador como entrenador, sentenció a la selección de Hondura y a Reinaldo Rueda.

Medford Bryan fue consultado horas previas al juego del martes 18 de noviembre que define todo y su respuesta caló en Honduras, tanto que decidieron enviarle un mensaje rotundo.

¿Qué fue lo que dijo Hernán Medford que enciende a Honduras?

¿Qué opinión le merece este proceso con Reinaldo Rueda?, le preguntaron a Medford puntualmente sobre la selección de Honduras.

“Me decepcionó porque hoy en día estaría clasificado, solo tenía que ir a ganar a Nicaragua y la tenía más fácil que nosotros (Costa Rica), entonces obviamente que si decepeciona”.

Estas palabras de Hernán fueron escuchadas en Honduras y claro que le respondieron. Lo hicieron de una forma donde al tico le dolerán mucho estas palabras.

José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras (FHH), fue el encargado de enviarle un dardo a Medoford defendiendo a Reinaldo Rueda.

“Bueno, Medford puede decir lo que quiera, el profesor Reinaldo Rueda es un profesional de primera línea. Con todo el respeto para él no le llega ni a los talones con toda la trayectoria que tiene. Fue un gran jugador y punto, ahí me quedo. Nosotros venimos a lo que venimos y primero Dios lo vamos a lograr”.

Costa Rica y Honduras se juegan todo en un solo partido, este está pactado para las 7:00 de la noche del martes 18 de noviembre en el estadio San José.