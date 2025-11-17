Carlo Costly se lleva golpazo por culpa de José Mario Pinto tras ser marginado de la selección de Honduras

La selección de Honduras vive horas tensas luego de la derrota ante Nicaragua y ahora se jugará todo ante Costa Rica por un boleto a la Copa del Mundo de 2026.

La Bicolor depende de si misma, pero quedó goleada. Más aún cuando todo un país se le fue en contra a Reinaldo Rueda por dejar fuera de los conovados a José Mario Pinto.

El jugador de Olimpia fue enviado a la grada y no tuvo minutos. Carlo Costly, leyenda de Honduras, habló del tema y se refirió mal a la Liga Nacional y también estuvo a favor de Rueda y no de Pinto.

Esto ha indigado mucho al país, explicando que la Liga Nacional es mumuja y que el entrenador lo observó toda la semana. Ahora ha recibido una respuesta muy dura.

¿Qué respuesta le dieron a Carlo Costly luego de ponerse a favor de Reinaldo Rueda?

“A mi compadre Carlo Costly se le olvidó que esta es la eliminatoria mumuja y la del pellejo. No está: México, Estados Unidos y Canadá.

Pinto haría y desharía en esta eliminatoria de mumujas y pellejos. Y si él estuviera de nueve sería feliz con José Mario de punta”, fue el dardo que le lanzaron a Costly.

Lo hizo el periodista hondureño Kike Lanza, quien es un defensor de José Mario Pinto y que incluso en su momento pidió a Rueda que le diera su oportunidad.

Honduras se juega todo el martes 18 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio de San José contra Costa Rica.

