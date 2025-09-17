Es tendencia:
En Olimpia nunca pasó: la decisión que consterna a Gabriel Araújo en la Liga Nacional de Honduras

El brasileño Gabriel Araújo recién llegó al Génesis PN y ya ha recibido una notificación que en Olimpia nunca pasó.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Gabriel Araújo tendrá una multa ecónimica por este insólito motivo.
Gabriel Araújo tendrá una multa ecónimica por este insólito motivo.

Gabriel Araújo volvió a Honduras para ser el último fichaje del Génesis Policía en el Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Tras salir del Olimpia, el brasileño regresó a su país, pero volvió para ser activo como profesional. En su retorno ya ha participado en dos cotejos, ante el Viejo León y Real España.

Lo que nadie esperaba era que Araújo iba a ser multado a las primeras de cambio, ya que hizo algo que está prohibido en Honduras.

Gabriel tendrá ina multa de 30 mil lempiras por usar el dorsal número 92 en el choque ante Olimpia.

El insólito motivo por el que Araújo será castigado en Honduras

De acuerdo al reglamento, un futbolistas de la primera división del fútbol de Honduras tiene acceso a usar hasta la camisa número 80.

Araújo no estaba enterado de la regla y tendrá que pagar el castigo, además, en el partido contra Real España, a apareció con otro dorsal, el 32.

El brasileño tiene un gran palmarés en Honduras, con la camiseta de Olimpia ganó 5 títulos de Liga Nacional y 1 Copa Centroamericana, antes Concacaf League.

Gabriel Araújo jugó contra Olimpia con la camisa 92 y contra Real España con la 32.

Gabriel Araújo jugó contra Olimpia con la camisa 92 y contra Real España con la 32.

