Jake Paul vs. Anthony Joshua: cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea en Centroamérica

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán en uno de los duelos más esperados del peso pesado, por fuera de los campeonatos mundiales. La velada contará con peleas sumamente interesantes y presencia de representantes centroamericanos.

Paul continúa con su recorrido meteórico sobre los cuadriláteros, con ánimos de hacer historia. Para esto, eligió establecerse en el máximo kilaje y desafiar a un ex campeón mundial, como lo es Joshua, quien desea volver a brillar en el boxeo.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no tiene que dejar de conocer sobre la velada. A continuación, le contaremos cuándo se dará la disputa, a qué hora, dónde tendrá lugar y cuál será el canal de transmisión.

¿Cuándo pelea Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Jake Paul y Anthony Joshua pelearán el viernes 19 de diciembre del 2025 en el Kaseya Center de Miami desde las desde las 21.30 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 22.30 horas de Panamá y las 23.30 ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO pelea de Jake Paul y Anthony Joshua?

La transmisión de la velada podrá observarse en vivo a través de la plataforma Netflix, sin necesidad de ningún pago adicional para ello.

¿Cómo llega Jake Paul?

Jake Paul acumula en su récord un total de 12 victorias, siete por nocaut, y una única derrota. El Niño Problemático tiene 28 años y viene de ganarle a dos ex campeones mundiales, como lo son Julio César Chávez Jr. y el mismísimo Mike Tyson. Su última contienda fue el pasado 28 de junio ante El Hijo de la Leyenda.

¿Cómo llega Anthony Joshua?

Anthony Joshua acumula en su récord un total de 28 victorias, 25 de ellas por la vía del nocaut, y cuatro derrotas. El británico tiene 36 años y su última contienda fue el 21 de septiembre, cuando cayó por nocaut ante su compatriota Daniel Dubois en el Wembley Stadium por el campeonato mundial de la FIB.

Cartelera completa de la velada del 19 de diciembre

Jake Paul vs. Anthony Joshua – Pelea en peso pesado.

– Pelea en peso pesado. Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin – Pelea por los títulos superpluma de la AMB, la FIB y la OMB.

– Pelea por los títulos superpluma de la AMB, la FIB y la OMB. Caroline Dubois vs. Camila Panatta – Pelea por el título mundial ligero del CMB.

– Pelea por el título mundial ligero del CMB. Anderson Silva vs. Tyron Woodley – Pelea en peso crucero.

– Pelea en peso crucero. Cherneka Johnson vs. Amanda Galle – Pelea por los títulos indiscutibles de peso gallo de la AMB, el CMB, la FIB y la OMB.

– Pelea por los títulos indiscutibles de peso gallo de la AMB, el CMB, la FIB y la OMB. Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos – Pelea por el título mínimo del CMB.

– Pelea por el título mínimo del CMB. Avious Griffin vs. Justin Cardona – Pelea en peso wélter.