El futuro de Cecilio Waterman vuelve a dar un cambio radical al arreglar con un equipo inesperado

La salida de Cecilio Waterman ha generado un profundo impacto en Coquimbo Unido, que pierde a uno de los goleadores clave de la campaña histórica que culminó con el título de Primera División. El delantero panameño, que anunció su despedida hace algunos días, dejó un vacío importante en el cuadro Pirata, tanto por su aporte ofensivo como por su liderazgo dentro del plantel campeón.

ver también El futuro de Cecilio Waterman daría un giro inesperado ante el interés de otro equipo de Sudamérica

El atacante finalizaba contrato y, pese a tener sobre la mesa la posibilidad de disputar la Copa Libertadores, tomó la decisión de no continuar en el club aurinegro. Su futuro estuvo rodeado de rumores, incluso vinculándolo con un grande de Argentina, y hasta hace poco se daba por hecho su permanencia en Coquimbo. Sin embargo, el panorama cambió de forma inesperada y el goleador optó por seguir en el fútbol chileno, pero defendiendo otros colores.

Nuevo equipo de Cecilio Waterman

Según reveló el periodista Sergio Godoy Acosta, Waterman llegó a un acuerdo total con Universidad de Concepción, elenco que acaba de ascender a Primera División tras coronarse campeón de la Primera B. La noticia sorprendió al medio local, ya que el panameño parecía tener vitrinas más visibles, pero eligió un proyecto que conoce bien y donde su historia comenzó.

Y es que Waterman vuelve a casa. La relación entre el delantero y el Campanil se remonta a 2020, cuando la U. de Conce fue el primer club que confió en él y lo trajo al país desde Plaza Colonia. En aquella etapa dejó buenas sensaciones con goles importantes, aunque no pudo evitar el doloroso descenso tras el recordado partido frente a Colo Colo en Talca.

Luego de esa experiencia, Cecilio recorrió varios equipos del balompié chileno como Everton y Cobresal, antes de partir a Alianza Lima en 2024. Su regreso a Chile en 2025 fue inmejorable, al convertirse en pieza fundamental del histórico título de Coquimbo Unido, donde aportó 11 goles en la Liga de Primera, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes del torneo.

Ahora, pese a que los Piratas parecían la mejor vitrina para el futuro inmediato, Waterman decidió cerrar ese ciclo y apostar por el club que le abrió las puertas del fútbol chileno. Universidad de Concepción, que ya presentó a Jorge Espejo, Patricio Romero y al técnico Juan Cruz Real, estaría cerca de oficializar al panameño en las próximas horas, reforzándose con fuerza para su retorno a Primera División.

