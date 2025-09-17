Es tendencia:
“En un futuro”: Agustín Auzmendi da la noticia que más impacta a Motagua y que Olimpia no quiere

Agustín Auzmendi ha sorprendido a todo Motagua con el mensaje que nadie esperaba en redes sociales. Descubre lo que pasa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Agustín Auzmendi sorprendió a Motagua con una respuesta que nadie esperaba.
Agustín Auzmendi sorprendió a Motagua con una respuesta que nadie esperaba.

El nombre de Agustín Auzmendi siempre será muy recordado en Honduras, el delantero argentino escribió su propia historia a base de goles antes de irse al Godoy Cruz.

“El Pistolero” estuvo en dos equipo, Olancho FC y Motagua, en este último pudo coronarse campeón frente al Olimpia de Pedro Troglio. Auzmendi fue participe de quitarle la primera copa a ese Viejo León que solo sabía ganar.

Ahora, una página de aficionados de Motagua en X, antes Twitter, ha publicado una publicación donde destacan los goles de Agustín en Honduras, lo que nunca esperaron fue la respuesta del atacante.

¿Qué dijo Agustín Auzmendi y que ilusiona a Motagua?

“Siempre los mejores recuerdos, en un futuro nos volveremos a encontrar para seguir aumentando esos números”, dijo “El Pistolero”.

Con esto, Auzmendi deja la puerta abierta para volver a Honduras con la camisa de Motagua, algo que a la afición de Olimpia no le gustará mucho.

De momento está en Godoy Cruz donde es titular y está cumpliendo su sueño de jugar en la primera división de su país: Argentina.

Agustín logró marcar 62 goles en Honduras, 23 con los Potros de Olancho y 39 con Motagua. Además, ganó tres trofeos de máximo goleador de la Liga Nacional.

