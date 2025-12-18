En junio de este 2025, la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Sheika Scott al París FC, club que se desempeña en la máxima categoría de la liga francesa y que en esta temporada disputó la UEFA Champions League.

La figura tica, con apenas 19 años, ya fue parte de la máxima competencia europea a nivel clubes. No sólo participó contra los mejores equipos de la UEFA, sino que también logró clasificar a los octavos de final tras superar la fase de liga.

Sheika con la camiseta del París FC.

Con ocho puntos, el equipo parisino se posicionó en la décima posición luego de haber sumado dos victorias, dos empates y dos derrotas. Vale destacar el empate contra el Real Madrid por 1-1, partido en el que Sheika provocó un penal para que su equipo anotara.

Justamente en la próxima instancia, en los octavos de final, el París FC se enfrentará contra el club merengue. Esta serie se disputará en el mes de febrero. Primero, la ida se jugará en suelo francés, mientras que la vuelta será en la casa del Real Madrid.

Sheika Scott entra en la historia de Costa Rica

Con esta clasificación a octavos de final, Sheika Scott se transformó en la segunda futbolista tica de la historia en superar la fase de grupos. La primera había sido Shirley Cruz, que lo logró con el PSG y el Olympique de Lyon.

Además de conocer a su rival de octavos de final, se sortearon cómo quedó determinado el camino a la final que se llevará a cabo en Oslo, la capital de Noruega. De sacar al Real Madrid, Sheika Scott jugará contra el FC Barcelona, considerado por una gran mayoría como el mejor equipo del mundo.

Foto: UEFA