Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Europa

De Alajuelense a la cima de Europa: figura de Costa Rica hace historia y se rodea junto a estrellas del Real Madrid

La figura costarricense, con pasado en Alajuelense, se codea con las grandes figuras que tiene el Real Madrid.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
La figura tica gana prestigio a nivel internacional.
© Prensa LDALa figura tica gana prestigio a nivel internacional.

En junio de este 2025, la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Sheika Scott al París FC, club que se desempeña en la máxima categoría de la liga francesa y que en esta temporada disputó la UEFA Champions League.

La figura tica, con apenas 19 años, ya fue parte de la máxima competencia europea a nivel clubes. No sólo participó contra los mejores equipos de la UEFA, sino que también logró clasificar a los octavos de final tras superar la fase de liga.

Sheika con la camiseta del París FC.

Sheika con la camiseta del París FC.

Con ocho puntos, el equipo parisino se posicionó en la décima posición luego de haber sumado dos victorias, dos empates y dos derrotas. Vale destacar el empate contra el Real Madrid por 1-1, partido en el que Sheika provocó un penal para que su equipo anotara.

Junto a Kimmich y Willian Pacho: Alexis Gamboa recibe la noticia que lo pone en la mira de Europa y maravilla a Alajuelense

ver también

Junto a Kimmich y Willian Pacho: Alexis Gamboa recibe la noticia que lo pone en la mira de Europa y maravilla a Alajuelense

Justamente en la próxima instancia, en los octavos de final, el París FC se enfrentará contra el club merengue. Esta serie se disputará en el mes de febrero. Primero, la ida se jugará en suelo francés, mientras que la vuelta será en la casa del Real Madrid.

Sheika Scott entra en la historia de Costa Rica

Con esta clasificación a octavos de final, Sheika Scott se transformó en la segunda futbolista tica de la historia en superar la fase de grupos. La primera había sido Shirley Cruz, que lo logró con el PSG y el Olympique de Lyon.

Publicidad

Además de conocer a su rival de octavos de final, se sortearon cómo quedó determinado el camino a la final que se llevará a cabo en Oslo, la capital de Noruega. De sacar al Real Madrid, Sheika Scott jugará contra el FC Barcelona, considerado por una gran mayoría como el mejor equipo del mundo.

Foto: UEFA

Foto: UEFA

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense en lo más alto de la Concacaf
Concacaf

Alajuelense en lo más alto de la Concacaf

"¿Keylor o Courtois?": Marcelo eligió al mejor y desató la polémica
Fútbol Internacional

"¿Keylor o Courtois?": Marcelo eligió al mejor y desató la polémica

James Rodríguez rumbo a Pumas: se confirma lo que Keylor Navas necesitaba
Costa Rica

James Rodríguez rumbo a Pumas: se confirma lo que Keylor Navas necesitaba

El gol maradoniano de César Blackman con el que le dio el triunfo a Slovan Bratislava en la UEFA Europa League
Panama

El gol maradoniano de César Blackman con el que le dio el triunfo a Slovan Bratislava en la UEFA Europa League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo