“Ya lo sabe”: Marathón en estado de alerta con el grande de Centroamérica que quiere fichar a Nicolás Messiniti

Marathón busca en su año del Centenario lograr por fin la décima copa de su historia. Para ello trajeron a Nicolás Messiniti, quien en su primera campaña con los verdes ha firmado 15 goles.

El argentino se ha destapado en Honduras y claramente ya ha equipos interesados en él gracias a su capacidad para encontrarse con el gol.

En un principio se habló de Motagua, ya que a su director deportivo, Emilio Izaguirre, le gusta fichar en Marathón. Ahora surge otro nuevo club que está interesado.

Esta información la ha dado el periodista Gustavo Roca en un vídeo de Youtube sobre los detalles del mercado de fichajes en Honduras.

“Nicolás Messiniti está siendo seguido por el Olimpia, el León sondea su entorno. El deseo del Albo es reforzar el ataque y ha pensado en el argentino. Marathón no quiere dejarlo ir y desea renovarlo por la que ya hubo reunión para abordar su continuidad por dos años, en el verde ya saben del interés de Olimpia”.

Marathón no se va a quedar de brazos cruzados

Como la información lo describe, Marathón ya se ha reunido con el goleador y busca encaminar un nuevo contrato para no perderlo con Olimpia ni con otro equipo de Centroamérica.

Nicolás tiene 29 años y ha encontrado estabilidad por lo que su buen rendimiento. Su actual contrato quiere ser alargado por Marathón hasta 2028 y se convertiría en uno de los mejores pagados.