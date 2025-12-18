Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos: a qué hora es la pelea y dónde verla en Costa Rica

Yokasta Valle y Yadira Bustillos se enfrentarán por el campeonato peso mínimo perteneciente al Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ambas boxeadoras formarán parte de la velada encabezada por Anthony Joshua y Jake Paul en los Estados Unidos.

Valle, oriunda de Nicaragua y representante de Costa Rica, pondrá en juego ese cinturón que ganó el primero de noviembre del 2024, tras imponerse a Elizabeth López Corzo por decisión unánime. Bustillos, en tanto, quiere dar la sorpresa.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no tiene que dejar de conocer sobre la velada. A continuación, le contaremos cuándo se dará la disputa, a qué hora, dónde tendrá lugar y cuál será el canal de transmisión.

¿Cuándo pelea Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos por el campeonato mínimo CMB?

Yokasta Valle y Yadira Bustillos se enfrentarán el próximo viernes 19 de diciembre del 2025 en el Kaseya Center de Miami desde las 19.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 20.00 horas de Panamá y las 21.00 ET de Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Yokasta Valle y Yadira Bustillos por el título CMB?

La transmisión de la velada podrá observarse en vivo a través de la plataforma Netflix, sin necesidad de ningún pago adicional para ello.

¿Cómo llega Yokasta Valle?

Yokasta Valle compone su récord de 33 victorias, 10 por nocaut, y tres derrotas. La boxeadora de 33 años, nacida en Nicaragua y representante de Costa Rica, le ganó a Marlen Esparza por decisión dividida en su más reciente presentación, el 29 de marzo pasado en el Poliforum Benito Juarez de Cancún, México.

¿Cómo llega Yadira Bustillos?

Yadira Bustillos acumula en su historial un total de 11 victorias, dos de ellas por la más rápida de las vías, y una única derrota. La estadounidense tiene 25 años y se impuso a Tamara Demarco por nocaut técnico en su última presentación. Esta se dio el 22 de febrero del corriente año en el Westgate Hotel & Casino, Las Vegas.

Cartelera completa de la velada del 19 de diciembre

Jake Paul vs. Anthony Joshua – Pelea en peso pesado.

– Pelea en peso pesado. Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin – Pelea por los títulos superpluma de la AMB, la FIB y la OMB.

– Pelea por los títulos superpluma de la AMB, la FIB y la OMB. Caroline Dubois vs. Camila Panatta – Pelea por el título mundial ligero del CMB.

– Pelea por el título mundial ligero del CMB. Anderson Silva vs. Tyron Woodley – Pelea en peso crucero.

– Pelea en peso crucero. Cherneka Johnson vs. Amanda Galle – Pelea por los títulos indiscutibles de peso gallo de la AMB, el CMB, la FIB y la OMB.

– Pelea por los títulos indiscutibles de peso gallo de la AMB, el CMB, la FIB y la OMB. Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos – Pelea por el título mínimo del CMB.

– Pelea por el título mínimo del CMB. Avious Griffin vs. Justin Cardona – Pelea en peso wélter.