Era uno de los favoritos de Troglio y ahora regresa a Olimpia: se confirma el segundo refuerzo para el Clausura y Concachampions 2026

Olimpia ya tiene su primera alta para el Clausura y Concachampions 2026 y se trata de Raúl García, quien estaba prestado en los Lobos de la UPNFM, ahora se suma otro más.

Y es que en la misma condición de García, el León tendrá el retorno de uno de los jugadores que estuvo en la era Pedro Troglio.

¿Qué jugador regresa a Olimpia para 2026?

El segundo refuerzo de Olimpia para 2026 se trata de Elvin Oliva Casildo, defensor de 28 años que salió del club por lesiones y que ahora retorna tras dos préstamos, en Génesis (2024) y Victoria (2025). Luego de dos años buscando su mejor versión está de vuelta.

“Olimpia tendrá el regreso de Elvin Oliva Casildo que retorna después de cumplir un año de préstamo en el Génesis y en el Victoria”, confirma Gustavo Roca, periodista de Honduras, en su canal de Youtube.

Con esto “Papuchi” quiere recuperar aquellos años donde era pieza clave para Pedro Troglio, jugando partidos importantes como contra Seattle Sounders donde marcó un gol y después el León venció a los norteamericanos en penales; también enfrentó alAmérica en Concachampions, curiosamente el rival que le toca ahora en la edición 2026.

Además, brilló a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Honduras, pero las lesiones no lo han dejado en paz y eso lo que ha truncado su triunfo, aunque ahora tiene la revancha.

Será la segunda alta de Olimpia luego de Raúl García. Las bajas ya confirmadas por ahora son Kevin López y José García, ambos se fueron antes de que acabara el torneo.