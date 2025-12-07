“Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó

No todo fue felicidad en la etapa de Pedro Troglio en Olimpia, el argentino no dejó la mejor relación con Dani Turcios, quien fue entrenador de las reservas durante una de sus etapas en el León.

“El enano” nombra al argentino como el máximo culpable de la debacle del fútbol hondureño y lo hizo en unas declaraciones que lanzó como en forma de indirecta.

¿Qué dijo Dani Turcios sobre Pedro Troglio en una indirecta?

En redes sociales se ha viralizado un análisis de Turcios sobre los entrenadores extranjeros, aún así sin mencionarlo, todos saben que el dardo es para e de Luján.

“En nuestro país los extranjeros son bienvenidos, personas como Héctor Vargas han venido a trabajar, han ganado bien, son personas que se merecen estar en nuestro país”, comenzó señalando.

Y agregó: “Hay que personas que han hecho su trabajo, a ganar, lo han hecho a la perfección, pero no te han dejado nada en el país, a lo único que te han dejado es que el fútbol de Honduras se ha hundido más”.

La peor frase vino cuando dijo: “No nos damos cuenta que la mayor representación del país, que es Olimpia, dos años anteriores no pasó de fase de grupos, y ahora un equipo costarricense te vino a eliminar en Tegucigalpa. Olimpia ya no te da la cara internacionalmente, hace años atrás si, ahora ya no”.

Para finalizar, arremetió: “Que casualidad que la época en que Olimpia más ganó, perdió toda su jerarquía a nivel internacional, que contradictoria la vida no”.