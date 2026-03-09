Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Ruptura completa de ligamento: Alajuelense confirma la baja de una de sus figuras por nueve meses

Alajuelense confirmó que una de sus figuras sufrió una grave lesión de rodilla y deberá ser operado en los próximos días y estará sin jugar por 9 meses.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense confirmó una dura baja.
Alajuelense confirmó una dura baja.

La Liga Deportiva Alajuelense recibió una de las peores noticias posibles en un momento clave de la temporada. A pocas jornadas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y con la serie ante LAFC por los octavos de final de la Concachampions en el horizonte, el club confirmó una baja de enorme peso dentro de su plantel.

¿Quién es el futbolista de Alajuelense que sufrió una grave lesión?

El futbolista Malcon Pilone sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. La noticia golpea directamente la planificación deportiva del equipo dirigido por Óscar Ramírez, que atraviesa una etapa decisiva tanto en el campeonato nacional como en el plano internacional.

El propio club confirmó el diagnóstico médico a través de su reporte oficial. Los estudios realizados al jugador determinaron que la lesión es más compleja de lo que se temía inicialmente, lo que obliga a un proceso de recuperación prolongado. El futbolista Malcon Pilone presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial, informó la institución rojinegra.

Alajuelense confirmó la lesión de Malcom Pilone. (Foto:X )

Alajuelense confirmó la lesión de Malcom Pilone. (Foto:X )

¿Cuánto tiempo deberá estar sin jugar Malcom Pilone?

El tiempo estimado de recuperación también fue confirmado por el cuerpo médico del club. Según el parte oficial de Alajuelense, el jugador estará fuera de competencia durante aproximadamente nueve meses, lo que en la práctica significa que no podrá volver a la actividad en lo que resta del 2026 competitivo para Alajuelense.

El mediocampista deberá pasar por el quirófano en los próximos días. La operación está programada para esta misma semana, paso imprescindible para iniciar el largo proceso de rehabilitación que tendrá por delante el futbolista manudo.

Publicidad
Tres años de prisión: Guimaraes queda en el centro del conflicto con la esposa de Celso Borges

ver también

Tres años de prisión: Guimaraes queda en el centro del conflicto con la esposa de Celso Borges

De esta manera, la Liga pierde a una de sus piezas importantes justo cuando el calendario entra en su tramo más exigente. La ausencia de Malcon Pilone obligará al cuerpo técnico a reorganizar alternativas dentro del plantel de cara al cierre del Clausura y a la serie internacional frente a LAFC, dos desafíos que marcarán buena parte del rumbo deportivo del club rojinegro en la temporada.

Datos Claves

  • El futbolista Malcon Pilone sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y el menisco.
  • La Liga Deportiva Alajuelense confirmó que el jugador estará de baja aproximadamente nueve meses.
  • El técnico Óscar Ramírez pierde al mediocampista para los octavos de final ante LAFC.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vela reveló los planes de Alajuelense con Campbell
Liga Deportiva Alajuelense

Vela reveló los planes de Alajuelense con Campbell

Debutó con dos goles en Peñarol y Uruguay ya lo tentó, pero quiere jugar para El Salvador
El Salvador

Debutó con dos goles en Peñarol y Uruguay ya lo tentó, pero quiere jugar para El Salvador

Costa Rica toma una decisión sobre los amistosos
Costa Rica

Costa Rica toma una decisión sobre los amistosos

DT de Perú recibe la peor noticia que beneficia a Honduras para el debut de José Francisco Molina
Honduras

DT de Perú recibe la peor noticia que beneficia a Honduras para el debut de José Francisco Molina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo