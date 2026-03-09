Ruptura completa de ligamento: Alajuelense confirma la baja de una de sus figuras por nueve meses

La Liga Deportiva Alajuelense recibió una de las peores noticias posibles en un momento clave de la temporada. A pocas jornadas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y con la serie ante LAFC por los octavos de final de la Concachampions en el horizonte, el club confirmó una baja de enorme peso dentro de su plantel.

¿Quién es el futbolista de Alajuelense que sufrió una grave lesión?

El futbolista Malcon Pilone sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. La noticia golpea directamente la planificación deportiva del equipo dirigido por Óscar Ramírez, que atraviesa una etapa decisiva tanto en el campeonato nacional como en el plano internacional.

El propio club confirmó el diagnóstico médico a través de su reporte oficial. Los estudios realizados al jugador determinaron que la lesión es más compleja de lo que se temía inicialmente, lo que obliga a un proceso de recuperación prolongado. “El futbolista Malcon Pilone presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”, informó la institución rojinegra.

Alajuelense confirmó la lesión de Malcom Pilone. (Foto:X )

¿Cuánto tiempo deberá estar sin jugar Malcom Pilone?

El tiempo estimado de recuperación también fue confirmado por el cuerpo médico del club. Según el parte oficial de Alajuelense, el jugador estará fuera de competencia durante aproximadamente nueve meses, lo que en la práctica significa que no podrá volver a la actividad en lo que resta del 2026 competitivo para Alajuelense.

El mediocampista deberá pasar por el quirófano en los próximos días. La operación está programada para esta misma semana, paso imprescindible para iniciar el largo proceso de rehabilitación que tendrá por delante el futbolista manudo.

Publicidad

Publicidad

ver también Tres años de prisión: Guimaraes queda en el centro del conflicto con la esposa de Celso Borges

De esta manera, la Liga pierde a una de sus piezas importantes justo cuando el calendario entra en su tramo más exigente. La ausencia de Malcon Pilone obligará al cuerpo técnico a reorganizar alternativas dentro del plantel de cara al cierre del Clausura y a la serie internacional frente a LAFC, dos desafíos que marcarán buena parte del rumbo deportivo del club rojinegro en la temporada.

Datos Claves

El futbolista Malcon Pilone sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y el menisco.

sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y el menisco. La Liga Deportiva Alajuelense confirmó que el jugador estará de baja aproximadamente nueve meses.

confirmó que el jugador estará de baja aproximadamente nueve meses. El técnico Óscar Ramírez pierde al mediocampista para los octavos de final ante LAFC.