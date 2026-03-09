Debutó con dos goles en Peñarol y Uruguay ya lo tentó, pero quiere jugar para El Salvador: “Si nos llaman, iremos”

En Uruguay comienza a ganar fuerza el nombre de un joven talento salvadoreño llamado Carlos Esnal. Se trata de un espigado delantero que hizo su estreno en la categoría Sub-17 de uno de los equipos grandes del país, Peñarol, marcándole un doblete a Defensor Sporting para ganar 2-1.

Con un cabezazo a quemarropa dentro del área y una jugada en la que se llevó la pelota con algo de fortuna, para después cruzar su remate ante la salida del arquero rival, Esnal debutó a lo grande en el Manya, que en octubre lo reclutó a él y a su hermano, Cristian, tras observarlos en el fútbol del sur de California, Estados Unidos.

Allí se mudaron en 2014 tras el retiro en River Plate (Montevideo) de su padre, Cristian Esnal, un exdefensor que llegó a ser convocado a la Selección de El Salvador y militó en clubes nacionales como Chalatenango, Águila o Dragón. Los juveniles, a su vez, son nietos de Raúl Esnal, quien fue campeón de la Copa América con Uruguay en 1983 y fue asesinado una década después en territorio cuscatleco, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Por este motivo, pese a haber nacido en San Miguel, es que Carlos y Cristian tienen un fuerte lazo sanguíneo con la Celeste, que los tiene en el radar. De hecho, a finales del año pasado, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) los invitó por primera vez a participar de sus campamentos en Complejo Celeste.

Pese a tener pasaporte charrúa, Carlos Esnal se mostró anuente a acudir a una convocatoria de La Selecta en diálogo con el periodista Christian Peñate: “Mi hermano y yo nunca hemos hablado con la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), pero si un día nos llaman, iremos con El Salvador. Estaríamos abiertos a una opción”.

Carlos (izquierda) y Cristian (derecha) Esnal, luciendo los colores de Peñarol.

Además, luego de anotar el doblete gracias al cual Peñarol comenzó con el pie derecho en el certamen Sub-17, dejó en claro lo intenso que es el balompié en el sur del continente: “El fútbol es más exigente acá, es más físico. Al recibir el balón, ya tenés que tener algo pensado”.

Esnal venía de anotar en partidos amistosos y volvió a dar muestras de un olfato goleador que lo posiciona como un elemento interesante para la U-17 de La Selecta, golpeada luego de promediar una floja actuación en el Premundial que le costó la eliminación del Mundial de Qatar.

