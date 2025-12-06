Mientras Panamá conoció sus rivales en el Mundial, selección de Concacaf recibe duro golpe camino al 2030

La hoja de vida de Pedro Troglio era una de las que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tenía para hacerse responsable del cargo que dejó Reinaldo Rueda luego de no clasificar a la Bicolor al Mundial 2026.

El originario de Luján era uno de los favoritos y más cuando en declaraciones recientes aseguró que le gustaría dirigir una selección, ya que tiene la ilusión de dirigir en una Copa del Mundo.

Todo esto ha dado un giro inesperado y Banfield solo ha necesitado tres palabras para destruir a todo un país por Pedro Troglio.

¿Qué palabras destruyen a Honduras?

Tras diversos rumores, finalmente Banfield anunció la renovación de contrato de Pedro Troglio hasta diciembre de 2026.

“¡Vamos por más!”, fueron esas tres palabras que acabaron con la ilusión de la selección de Honduras de tener a Troglio en su banquillo para el proceso de 2030.

Recordemos que hace unos días, desde la FFH se comunicó que hay varias opciones y que para enero de 2026 se comenzará a definir al nuevo DT de la Bicolor, que no será la leyenda de Olimpia.

En Banfield le han tomado cariño a Troglio, ya que no viven su mejor momento económicamente y los salvó del descenso. “El Taladro” finalizó en la novena posición del Grupo A con 21 puntos, donde ganó seis partidos, empató en tres ocasiones y sufrió siete derrotas.

Todo esto sucedió mientras Panamá conoció sus rivales para el Mundial 2026

La Selección de Panamá estará en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Finalmente, enfrentará a dos seleccionados europeos, algo que en la previa todos querían evitar.

Es la única representante de Centroamérica, ya las otras son Haití y Curazao, que tampoco les fue tan bien, ya que enfrentarán a duras selecciones, pero disfrutarán de la experiencia que da la Copa del Mundo, cosa que Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua no pudieron.